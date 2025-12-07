Uđite spremne u Novu godinu: Crveni veš u najluđoj noći donosi SREĆU U LJUBAVI!

Nova godina je pred vratima, svi se uveliko pripremaju za najluđu noć, ali u ovom periodu ne može da izostane ni primenjivanje raznih običaja.

Pored vatrometa, plesa i zabave koji su deo novogodišnjeg veselja pod “obavezno” spada i donji veš u određenoj boji, čak iako ste se odlučili za kućnu varijantu proslave u udobnoj i ne tako glamuroznoj odeći.

Tradicija nošenja crvenog donjeg veša seže u daleki srednji vek, kada nije bilo dozvoljeno nošenje crvene odeće. Tada se crvena boja povezivala s krvlju, đavolom i veštičjim čaranjem. Ali, ljudi su bez obzira na praznoverja žudili za nošenjem crvene odeće tokom tamne zime, jer je crvena odeća ujedno bila i simbol života i sunčeve energije.

Crvena boja označava snagu i strastvenost, a znamo i da mnoge kulture veruju u važnost u ove boje. Ulazak u novu godinu označava novi period, ali često odlučujemo na taj dan ostaviti iza sebe loše stvari te krenuti u nove početke. Praznoverje kaže da nam crvena boja može pomoći u tome. Tako kažu da će ulazak u novu godinu u crvenoj boji povećati sreću u ljubavi.

Iako danas slobodno nosimo odeću u crvenoj boji i dalje odabiremo crveno rublje. Skriveno, često kao i naše želje, donet će sreću u ljubavi, a svaka žena će se osećati lepo i zagonetno u njemu.

(Pančevac/Žena.hr)

MOĆNI RUZMARIN: Ovako ga koristite i bol u zglobovima, kašalj i loša cirkulacija će nestati

ČAJ OD LOVOROVOG LISTA Uništava kašalj, ali samo ako ga ovako pripremite