Kovin: Dostupni ultrazvučni pregledi kukova za bebe

Pregledi se organizuju dva do tri puta mesečno u Službi za zdravstvenu zaštitu dece.

Od septembra ove godine, roditeljima sa teritorije opštine Kovin dostupni su ultrazvučni pregledi kukova za bebe u Domu zdravlja „Kovin“, čime je omogućeno da se ova važna dijagnostička usluga obavlja u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi, bez potrebe za odlaskom u druge opštine.

Kako ističu u Domu zdravlja „Kovin“, rano otkrivanje razvojne displazije kukova od velikog je značaja za blagovremeno lečenje i sprečavanje mogućih komplikacija u kasnijem razvoju deteta. Ultrazvučni pregled je bezbolan i bezbedan, ne koristi jonizujuće zračenje i omogućava procenu razvoja zglobova kukova u najranijem uzrastu.

Prvi ultrazvučni pregled najčešće se preporučuje između četvrte i osme nedelje života bebe. Kod dece sa faktorima rizika, kao što su karlični položaj tokom trudnoće i porođaja ili porodična istorija razvojnih problema kukova, pregled može biti potreban i ranije, prema proceni lekara.

Preglede obavlja pedijatar, edukovan za ultrazvučnu dijagnostiku kukova kod beba. Pregledi se organizuju dva do tri puta mesečno u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, gde roditelji mogu dobiti i informacije o zakazivanju. Prema podacima Doma zdravlja, u jednom terminu obavi se između 10 i 12 pregleda beba.

Uvođenje ove usluge rezultat je angažovanja rukovodstva Doma zdravlja „Kovin“, uz podršku lokalne samouprave, sa ciljem unapređenja dostupnosti zdravstvene zaštite i obezbeđivanja kvalitetnije preventivne brige o najmlađim sugrađanima.

Briga o zdravlju dece i podrška porodicama ostaju važan prioritet Opštine Kovin. Unapređenjem zdravstvenih usluga i stvaranjem boljih uslova za njihovu dostupnost, nastavlja se rad na tome da roditelji i njihovi najmlađi članovi porodice imaju potrebnu zdravstvenu podršku u svojoj opštini.

Roditeljima se savetuje da se o terminu prvog ultrazvučnog pregleda i potrebi za eventualnim kontrolama posavetuju sa svojim izabranim pedijatrom.

(Pančevac/Opština Kovin)