Srbija bira! Udarno! Vučić stigao na glasanje, strpljivo čeka u redu

U Srbiji se danas održavaju vanredni izbori za poslanike Skupštine Srbije, a građani će se opredeljivati za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu.

Pravo glasa na izborima ima 6.451.292 upisanih birača, a glasaće se na 8.392 biračkih mesta.

Vučić je na glasanje stigao u društvu supruge Tamare Vučić.

08.32 – RIK: Biračka mesta otvorena na vreme, na pojedinim se malo kasnilo sa otvaranjem

Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da su biračka mesta otvorena na vreme, a na pojedinim biračkim mestima se malo kasnilo sa otvaranjem zbog velikog interesovanja birača i pripreme članova biračkih odbora za početak glasanja.

Redovi na biračkim mestima

Birališta širom zemlje otvorena su od 7 časova, potvrdila je agencija Tanjug. U Pančevu, Novom Sadu i ostalim mestima na više lokacija gde se odvija glasanje zabeleženi su veći redovi. U opštini Bela Crkva glasa se na 19 biračkih mesta, a pravo glasa ima 15.012 birača koji su evidentirani u izvodu iz biračkog spiska na izborima za narodne poslanike u Skupštini Republike Srbije. Na teritoriji opštine Opovo je upisano 7.982 birača.

Iako za sada nema zvaničnih podataka, očekuje se da će procenat glasača koji su u prvim satima iskoristili svoje biračko pravo biti visok.

Pred glasačima je ukupno 18 izbornih lista, a na glasačkim listićima navedene su sledećim redosledom:

1. ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA

2. IVICA DAČIĆ – FAKTOR STABILNOSTI! (Socijalistička partija Srbije, „Jedinstvena Srbija”, Socijaldemokratska partija Srbije, „Zeleni Srbije”)

3. „Studentska lista – Studenti pobeđuju”

4. RASIM LJAJIĆ – Ljudski (SDP – CDP)

5. Vajdasági Magyar Szövetség – Dr. Pásztor Bálint – Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor

6. Usame Zukorlić (SPP) Pokret za ujedinjenje / Usame Zukorlić (SPP) Pokret za ujedinjenje

7. RUSKA STRANKA – SRBIJA U BRIKSU – SLOBODAN NIKOLIĆ

8. AUTENTIČNA DESNICA – dr MILOŠ JOVANOVIĆ (Novi DSS – MONARHISTI – Srpska koalicija NADA – Nacionalno demokratska alternativa – NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – POKRET ZA KRALJEVINU SRBIJU) – ODVAŽNO SRPSKI!

9. EVROPSKA SRBIJA – MARINIKA TEPIĆ – ZDRAVKO PONOŠ (STRANKA SLOBODE I PRAVDE, SRBIJA CENTAR – SRCE, SOLIDARNOST – SAMOODBRANA – OSLOBOĐENJE)

10. SDA Sandžaka – ČUVARI SANDŽAKA / SDA Sandžaka – ČUVARI SANDŽAKA

11. Bogoljub Karić – Pokret SNAGA SRBIJE – BK

12. LIBERALNO ZELENA STRANKA – ZA SLOBODNU I ČISTIJU SRBIJU

13. Biram PRAVDU – Biram BUDUĆNOST – Koalicija SNAGA – prof. dr Ferid Bulić – Vasilios Proveleggios – Stranka budućnosti i razvoja / Stranka budućnosti i razvoja – Građanska stranka Grka Srbije

14. STRANKA RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA – RUSI I SRBI BRAĆA ZAUVEK

15. ĆALE OVO JE ZA TEBE – PETAR ĐURIĆ – PREMIJER SRBIJE

16. VLADIMIR GAJIĆ – ALTERNATIVA ZA SRBIJU – NARODNA STRANKA, BUNT-Prava Srbija – BUNT-Nastoящaя Serbiя

17. „Albanska Koalicija” – “Koalicioni Shqiptar”

18. MAJKA SRBIJA – GRUDA