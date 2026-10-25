Veliki odziv birača u Južnom Banatu do 18 sati

U Gradu Pančevu glasalo je 65,23%, odnosno 69.582 birača.

Na teritoriji Južnobanatskog okruga jutros u 7 časova otvorena su biračka mesta za parlamentarne izbore. Prema zvaničnim podacima sa sajta Republičke izborne komisije, na ovom području pravo glasa ima ukupno 246.264 građana, koji svoju građansku dužnost mogu ispuniti na jednom od 273 biračka mesta. Glasanje se za sada odvija nesmetano, a birališta se zatvaraju u 20 časova.

U Gradu Pančevu glasalo je 65,23%, odnosno 69.582 birača.

Prema najnovijim informacijama, do 18 sati, u Gradu Vršcu glasalo je 64,8%, 27.862 birača.

U opštini Alibunar glasalo je 59,6%, odnosno 9.828 birača.

U opštini Bela Crkva glasalo je 58,8%., odnosno 8.834 birača.

U opštini Opovo glasalo je 68,8%, 5,532 birača.

U opštini Kovin, glasalo je 62,57%, odnosno 16.771 birača.

Izlaznost do 16 sati

U Gradu Pančevu glasalo je 52,09%, odnosno 55.569 birača.

Prema najnovijim informacijama, do 16 sati, u Gradu Vršcu glasalo je 57,3%, 24.674 birača.

U opštini Alibunar glasalo je 51,2%, odnosno 8.443 birača.

U opštini Bela Crkva glasalo je 51,5%, odnosno 7.738 birača.

U opštini Opovo glasalo je 58,6%, 8.040 birača.

U opštini Plandište, glasalo je 57,84%, odnosno 4,713 birača.

U opštini Kovin, glasalo 54,5%, odnosno 14.550 birača.

Izlaznost u opštini Kovačica do 16 časova 53,8 odsto – glasalo 10.994 birača

Detaljan pregled izlaznosti po naseljenim mestima u opštini Kovačica do 16 sati:

Putnikovo: Ostaje apsolutni procentualni rekorder sa izlaznošću od čak 79,83 odsto, gde je glasalo 95 od ukupno 119 građana sa pravom glasa. Idvor: Beleži izuzetno visok odziv od 65,83 odsto, što predstavlja 445 meštana koji su izašli na birališta. Crepaja: Na biračka mesta izašlo je 1.903 građana, odnosno 57,32 odsto upisanih birača. Kovačica (mesto): Beleži najveći ukupan broj izašlih birača – 2.915, što procentualno iznosi 56,10 odsto. Padina: Svoju građansku dužnost ispunilo je 2.549 građana, odnosno 55,10 odsto upisanih u birački spisak. Samoš: Na birališta je izašlo 365 birača, što predstavlja izlaznost od 53,28 odsto. Uzdin: Beleži odziv od 53,25 odsto, gde je do 16 časova glasalo 892 građana. Debeljača: Drži najnižu procentualnu izlaznost u opštini sa 44,09 odsto, gde je svoje pravo iskoristilo 1.830 birača.



Izlaznost do 14 sati

Prema najnovijim informacijama, do 14 sati, u Gradu Vršcu glasalo je 52,8%.

U opštini Alibunar glasalo je 47%, odnosno 7,746 birača.

U opštini Bela Crkva glasalo je 47,6%.

U opštini Opovo glasalo je 57,3%.

U opštini Plandište, glasalo je 47,95%, odnosno 3,907 birača.

U opštini Kovin glasalo je 45,57%, odnosno 12,220 birača.

U Gradu Pančevu glasalo je 52,09%, odnosno 55.569 birača.

Izlaznost u Južnom Banatu do 12 časova

Izlaznost u Južnom Banatu do 12 časova beleži stalan rast , uz primetne razlike među opštinama, pri čemu prednjači grad Vršac sa 37,6 odsto izašlih birača, dok je u Pančevu zabeležen najniži odziv od 18,64 odsto. Prema podacima izbornih komisija saopštenim u podne, glasanje na svim biračkim mestima u regionu protiče regularno.

Detaljni podaci po gradovima i opštinama Južnog Banata do 12.00 sati:

Vršac: Izlaznost iznosi 37,60 odsto. Glasalo je 16.160 birača od ukupno upisanih 43.013. Sva 56 biračka mesta otvorena su na vreme. Kovačica: Na birališta je izašlo 35,86 odsto, odnosno 7.332 građana. Ukupno ima 20.448 upisanih birača koji glasaju na 21 biračkom mestu.

Plandište: Zabeležen je visok odziv od 32,63 odsto, što predstavlja 2.659 birača koji su ispunili svoju građansku dužnost. Alibunar: Izlaznost je 27,00 odsto. Glasalo je 4.444 birača od ukupno upisanih 16.489. Sva 24 biračka mesta funkcionišu bez nepravilnosti. Bela Crkva: Do podneva je glasalo 26,07 odsto, odnosno 4.008 birača. Na teritoriji opštine upisano je 15.012 građana sa pravom glasa na 19 biračkih mesta. Kovin: Izlaznost iznosi 22,70 odsto, gde je svoje pravo na ukupno 26 biračkih mesta iskoristilo 6.090 birača. Pančevo: Beleži izlaznost od 18,64 odsto. Iako je procentualno najniži odziv, ovde je zabeležen najveći broj izašlih – 19.885 građana od ukupno upisanih 106.463, a glasa se na 79 biračkih mesta. Opovo: Sva 25 biračka mesta otvorena su jutros u 7 sati i proces protiče regularno za ukupno 8.040 upisanih birača.



Rezultati po naseljenim mestima u opštini Kovačica:

Procentualni rekorder izbora u ovom regionu je mesto Putnikovo gde je glasalo čak 57,14 odsto birača (68 od ukupno 119 meštana). Sledi Idvor sa izlaznošću od 46,01 odsto, pa Uzdin sa 39,10 odsto. U Crepaji je glasalo 1.267 građana (38,16 odsto), dok samo mesto Kovačica ima najveći broj izašlih sa 1.897 birača (36,51 odsto). U Padini je glasalo 1.665 birača (35,99 odsto), u Samošu 210 građana (30,66 odsto), dok je najniži odziv u ovoj opštini zabeležen u Debeljači sa 30,33 odsto (1.259 građana).

(Pančevac/RTV Pančevo)