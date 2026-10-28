Ljubav rođena u kolu: Venčali se Anđelka i Dorijan

Kulturno-umetničko društvo „Abrašević“ iz Pančeva slavi još jednu prelepu klupsku priču, pošto su u razmaku od samo mesec dana organizovali drugu svadbu svojih aktivnih članova. Ovoga puta, nesvakidašnja ljubavna priča rodila se unutar rekreativno-veteranske grupe, koja već godinama uspešno okuplja različite generacije Pančevaca oko zajedničke strasti prema narodnoj igri i tradiciji.

Mladenci Anđelka Markov i Dorijan George došli su u društvo pre svega da igraju, a na kraju su u zajedničkom kolu pronašli jedno drugo. Njihova romansa započela je tokom prošlogodišnjih tradicionalnih susreta „Abraševića” u Kraljevu. Sudbina je htela da ove godine, na istom mestu i u okviru iste manifestacije, padne i zvanična veridba i to na samoj sceni, odmah nakon uspešno odigrane koreografije na zajedničkom nastupu.

Njihovo svadbeno veselje okupilo je brojne članove društva, a posebnu pažnju privukao je snimak sa proslave koji svedoči o neverovatnom zajedništvu i energiji. Rekreativci i veterani svih generacija zaigrali su zajedno, pokazavši da klupska pripadnost i ljubav prema igri ne prestaju sa završetkom zvanične probe.



Uprava i članovi pančevačkog KUD-a uputili su najlepše želje svojim dugogodišnjim saigračima koji su u prostorijama ovog društva započeli zajedničko životno putovanje.

„Po ko zna koji put se pokazalo da Abrašević nije samo mesto na kome se čuva tradicija i igra folklor. On je mesto gde se ljudi upoznaju, povezuju, postaju prijatelji, kumovi, a ponekad i životni saputnici. Dragim mladencima želimo da im zajednički život bude najlepše kolo ljubavi ispunjeno razumevanjem, osmesima i koracima napretka. A mi se radujemo što je naša kuća bila mesto na kome je počela još jedna priča za ceo život. I da se zna….kolo spaja ljude”, ponosno i emotivno poručuju iz KUD-a „Abrašević“ Pančevo.

(Pančevac/S.L)