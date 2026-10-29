Finiširanje radova: Treća radionica bareljefa u Pančevu

PANČEVO – U Narodnom muzeju Pančevo uspešno je realizovana treća u nizu kreativnih radionica u okviru zapaženog projekta „Bareljef – ornamentika modernih fosila“. Ovaj ciklus, koji je privukao veliku pažnju učenika pančevačkih srednjih škola, posvećen je jedinstvenom spoju vajarske tehnike, gipsanog livenja i prirodnih biljnih motiva.

Fokus najnovijeg susreta bio je na estetskom finiširanju i bojenju do sada izlivenih gipsanih elemenata. Radioničar Ksenija Milosavljević i koordinator projekta mr Aleksandra Golubov vodile su polaznike kroz proces nanošenja boja, objašnjavajući im specifične likovne tehnike kako bi se postigao željeni vizuelni efekat i očuvala tekstura otisaka.

„Danas je u planu da finiširamo ove moderne fosile ili bareljef. Danas je na redu bojenje izlivenih komada.

Ovi radovi će jedno vreme da se suše, a u planu je da za Dan Narodnog muzeja Pančevo, 23. decembar, priredimo jednu zajedničku izložbu svih nastalih dela“, najavila je kustos i koordinator projekta Aleksandra Golubov.

„Ja bih mogla sada vama da dam ovu boju i da vi sa čistom akrilnom bojom premazujete gips, ali to nije naš krajnji cilj. Cilj je da boje budu lazurne. Zapamtite, to je nova reč u vašem rečniku – lazurna boja znači providna“, istakla je radioničar Ksenija Milosavljević tokom praktičnog dela nastave.

(Pančevac/R.Đ)