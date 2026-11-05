Na Triglavu pronađeno telo nestalog srpskog planinara Jakova Vučetića

Devetnaestogodišnji Jakov Vučetić iz Preljine kod Čačka, koji je nestao na Triglavu, pronađen je mrtav. Spasilačke ekipe su nakon višednevne akcije na izuzetno nepristupačnom terenu pronašle telo mladića, saopšteno je iz GRS Bovec.

Devetnaestogodišnji planinar se u subotu, 31. oktobra, sam uputio ka najvišem vrhu Slovenije izuzetno strmom i zahtevnom Bambergovom stazom preko Plemenica. Već sledećeg dana, u nedelju uveče, zbog naglog pogoršanja vremena, guste magle, vetra i mraka, ostao je zaglavljen na planini. Nešto pre 20 časova uspeo je da pozove broj 112 i prijavi svoju situaciju, a gorskoj službi je poslao i tačne koordinate mesta na kojem je ostavio ranac kako bi se rasteretio pre nego što mu se telefon ugasio.

U opsežnoj i teškoj akciji spasavanja učestvovali su pripadnici Gorske rešesne službe (GRS) Bovec i GRS Mojstrana. Spasioci su još u ponedeljek, 2. novembra, uspeli da pronađu neke od njegovih ličnih predmeta, ali su vremenski uslovi dodatno otežali potragu.

Intervencija se odvijala na veoma zahtevnom terenu u izuzetno teškim i neugodnim okolnostima, uz sneg, led, kišu, jak vetar i maglu. Pored zemaljskih timova, u potragu je bila uključena i helikopterska posadka sa Brnika uz podršku helikoptera slovenačke vojske i policije.

Iz GRS Bovec su potvrdili da je potraga na području Triglava završena sa tragičnim ishodom i uputili iskreno saučešće porodici i bližnjima nastradalog mladića.