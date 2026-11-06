NBS obavestila menjače sa ugovorima sa Alta bankom o načinu daljeg postupanja

Narodna banka Srbije (NBS) obavestila je danas menjače koji imaju zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova sa Alta bankom, kojoj je NBS 30. oktobra oduzela dozvolu za rad, o načinu daljeg postupanja i navela da je potrebno da prvo zaključe ugovore o obavljanju menjačkih poslova sa drugom poslovnom bankom, Nakon toga, ukoliko su od Alta banke do 30. oktobra kupili efektivu, obavezu prodaje efektive prethodno kupljenje od banke izvršavaju prodajom efektive drugoj poslovnoj banci a po uspostavljanju ugovornog odnosa sa tom drugom poslovnom bankom, u rokovima od 15, odnosno 30 dana od kupovine te efektive, shodno odredbi Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova koja je važila na dan kupovine te efektive, radi potrebe vraćanja efektive u bankarske kanale.

Tom prilikom, ovlašćeni menjač trebalo bi da dostavi drugoj poslovnoj banci dokumentaciju na osnovu koje se može utvrditi da je efektivu kupio od Alta banke a.d. Beograd, kao i podatke o iznosu te efektive, navodi se u obaveštenju NBS objavljenom na sajtu centralne banke.

Radi ispunjenja obaveze propisane tačkom 16. Odluke ovlašćeni menjači koji su imali zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova isključivo sa Alta bankom a.d. Beograd, obavezu iz tačke 16. Odluke koja se odnosi na prodaju banci najmanje 80 odsto ukupnog neto otkupa efektive ostvarene u prethodnoj nedelji, izvršavaju prodajom efektive drugoj poslovnoj banci po uspostavljanju ugovornog odnosa sa tom drugom bankom.

(Pančevac)