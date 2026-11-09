Veliki uspeh festivala Raspevani dragulji u Kovačici

KOVAČICA – U Kovačici je održan tradicionalni Vojvođanski festival slovačkih narodnih pesama za decu „Raspevani dragulji”. Pred brojnom publikom i ljubiteljima slovačkog melosa, svoje pevačko umeće i talenat predstavilo je trideset i četvoro dece, koja su bila podeljena u dve uzrasne kategorije.

Najuspešnije mlade izvođače na ovogodišnjoj manifestaciji birao je tročlani stručni žiri, koji je imao zadatak da oceni vokalne sposobnosti i interpretaciju učesnika. Pored muzičkog dela, velika pažnja posvećena je i očuvanju vizuelne tradicije, pa je tako autentičnost narodnih nošnji ocenjivalo Udruženje žena Kovačica. Tokom večeri, svoj glas za omiljenog favorita imala je priliku da da i verna publika u sali.

(Pančeac/RTV Kovačica)