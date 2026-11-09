Zlatni vikend u Banji Junaković: Mladi kuglaši Spartakusa pokorili Srbiju

DEBELJAČA – Mladi takmičari Kuglaškog kluba „Spartacus“ iz Debeljače ostvarili su fantastičan uspeh na Prvenstvu Srbije za mlađe kategorije, koje je održano 8. novembra u Banji Junaković. Talentovani kuglaši ovog kluba još jednom su dokazali da njihov omladinski pogon pripada samom vrhu srpskog kuglanja, vrativši se kući sa pregršt osvojenih odličja, prenosi RTV Kovačica.

Apsolutna zvezda takmičenja u kategoriji do 23 godine bila je Andrea Lazarević, koja je potpuno dominirala stazom i osvojila dve zlatne medalje – kako u pojedinačnoj konkurenciji, tako i u kombinaciji. Niz trijumfa nastavila je Lara Šoljer u uzrastu do 19 godina, gde je sjajnom igrom izborila prvo mesto i titulu državne prvakinje. U istoj starosnoj grupi kod juniora, zapažen nastup imao je David Koložvari, koji je zauzeo odlično peto mesto.

Uspešan vikend krunisala je najmlađa predstavnica kluba, Timea Hajdu, koja je u konkurenciji kadetkinja do 15 godina odličnim hicima osvojila izuzetno vrednu srebrnu medalju. Ovim rezultatima mladi šampioni su na najlepši način promovisali svoj klub i Debeljaču, poslavši jasnu poruku da je budućnost kuglaškog sporta u ovom mestu zagarantovana.

(RTV Kovačica)