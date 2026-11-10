Održan 30. Kup Pančeva: Domaćini osvojili 109 medalja

Pančevo je u subotu bilo domaćin jubilaranog XXX međunarodnog plivačkog mitinga „KUP Pančeva“. Ovogodišnje takmičenje okupilo je 24 plivačka kluba sa ukupno 386 takmičara iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a plivači domaćeg kluba ostvarili su istorijski uspeh osvojivši čak 109 medalja.

Boje pančevačkog tima branilo je 93 plivača, koji su u izuzetno jakoj konkurenciji izborili 31 zlatno, 39 srebrnih i 39 bronzanih odličja. Četvoro domaćih takmičara proglašeno je za najuspešnije u svojim uzrasnim kategorijama: Maksimilijan Husarik (9 godina), Lina Elkhedr (10 godina), Jelisaveta Lazić (11 godina) i Andrea Ratković (15 godina). Uspešan nastup zaokružile su i muško-ženske štafete osvajanjem dve bronzane medalje u disciplinama 4x100m mešovito i 8x50m prsno.

Poseban sportski akcenat bio je na memorijalnoj trci „Apro Zoltan“, koja se plivala u disciplini 100 metara kraul u muškoj apsolutnoj konkurenciji. Prvo mesto osvojio je Aleksa Prodanović iz beogradskog plivačkog kluba „BPK“, kome je pehar uručila sestra pokojnog Zoltana, Apro Ilona.

Simpatije publike i posebnu pažnju privukla je najmlađa učesnica mitinga, petogodišnja Kalina Vujović iz Plivačkog kluba „Delfin“ iz Kraljeva. Njoj je domaćin uručio prigodan poklon – klupsku kapicu i majicu kao uspomenu na ovo takmičenje.

Uprava kluba se po završetku manifestacije zahvalila svim sportskim prijateljima i učesnicima koji su uveličali ovaj jubilej, uz posebnu zahvalnost bivšim plivačima i roditeljima sadašnjih članova na nesebičnoj pomoći u organizaciji i realizaciji ovog velikog sportskog događaja.

(Pančevac/S.L)