Kulturna dešavanja Južni Banat

Ovo su pobednici literarnog konkursa „Mozaik”

Opštinska biblioteka Kovačica uspešno je realizovala ovogodišnji literarni konkurs „Mozaik“, na koji je pristiglo oko 140 radova autora različitih uzrasta.

10:00

11.11.2026

Podeli vest:

Foto: Opštinska biblioteka Kovačica

Takmičenje je obuhvatilo stvaralaštvo na srpskom, slovačkom i rumunskom jeziku, a žiri je proglasio najbolje u tri starosne kategorije.
U prvoj kategoriji, među učenicima nižih razreda osnovnih škola, na srpskom jeziku prva mesta podelile su Sofija Novakov i Anđela Vojnak iz Crepaje. Na slovačkom jeziku u istom uzrastu trijumfovale su Katarína Košutová i Nina Poliaková iz Kovačice. Druga kategorija, rezervisana za starije osnovce, donela je pobede Andreju Čížiku i Olgi Siantovoj na slovačkom jeziku, Teodori Sandić, Melaniji Beški i Dunji Hadžiji na srpskom jeziku, dok su na rumunskom jeziku najbolje ocenjeni radovi Viktorije Mare Šubonj i Darije Radu iz Uzdina.
Konkurs je i ove godine potvrdio kontinuitet među generacijama, s obzirom na to da su u trećoj kategoriji učestvovali odrasli autori. U pisanju na slovačkom jeziku prva mesta osvojile su Tatjana Čapo Brezinová iz Padine i Natália Siantová iz Kovačice, dok je na srpskom jeziku najbolji bio Dušan Valenta iz Padine.

„Nagrađenima čestitamo, a svima ostalima se zahvaljujemo na saradnji uz želju da naredni ‘Mozaik’ bude još uspešniji“, poručili su iz Opštinske biblioteke Kovačica, uputivši posebnu zahvalnost svim učiteljima, nastavnicima i profesorima koji su animirali i podržali učesnike.

(Pančevac)

 

Tagovi

konkurs Mozaik Kovačica literarni radovi nagrađeni učenici Opštinska biblioteka Kovačica

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.