Ovo su pobednici literarnog konkursa „Mozaik”

Takmičenje je obuhvatilo stvaralaštvo na srpskom, slovačkom i rumunskom jeziku, a žiri je proglasio najbolje u tri starosne kategorije.

U prvoj kategoriji, među učenicima nižih razreda osnovnih škola, na srpskom jeziku prva mesta podelile su Sofija Novakov i Anđela Vojnak iz Crepaje. Na slovačkom jeziku u istom uzrastu trijumfovale su Katarína Košutová i Nina Poliaková iz Kovačice. Druga kategorija, rezervisana za starije osnovce, donela je pobede Andreju Čížiku i Olgi Siantovoj na slovačkom jeziku, Teodori Sandić, Melaniji Beški i Dunji Hadžiji na srpskom jeziku, dok su na rumunskom jeziku najbolje ocenjeni radovi Viktorije Mare Šubonj i Darije Radu iz Uzdina.

Konkurs je i ove godine potvrdio kontinuitet među generacijama, s obzirom na to da su u trećoj kategoriji učestvovali odrasli autori. U pisanju na slovačkom jeziku prva mesta osvojile su Tatjana Čapo Brezinová iz Padine i Natália Siantová iz Kovačice, dok je na srpskom jeziku najbolji bio Dušan Valenta iz Padine.

„Nagrađenima čestitamo, a svima ostalima se zahvaljujemo na saradnji uz želju da naredni ‘Mozaik’ bude još uspešniji“, poručili su iz Opštinske biblioteke Kovačica, uputivši posebnu zahvalnost svim učiteljima, nastavnicima i profesorima koji su animirali i podržali učesnike.

(Pančevac)