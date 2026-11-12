Oaze za spas pčela u školskom dvorištu vršačkih đaka

Naime, učenici Poljoprivredne škole „Vršac“ zamenili su klasične školske klupe radom na zemlji, gde uz podršku stručnjaka sade takozvane polinatorske oaze. Ovaj ekološko-edukativni poduhvat deo je projekta „Koren budućnosti“, čiji je cilj da mlade poljoprivrednike nauči principima regenerativne poljoprivrede, očuvanju kvaliteta zemljišta i zaštiti insekata oprašivača, prenosi RTV.

Tokom terenskog rada u školskom dvorištu, đaci su posadili čak 85 različitih vrsta cveća. Biljke su pažljivo odabrane kako bi stvorile okruženje privlačno pčelama i bumbarima, čime se direktno doprinosi očuvanju lokalne bioraznolikosti.

„Ideja je da vrt sadrži biljke koje su atraktivne za oprašivače. Posebno smo ih birali tako da cvetaju u različito vreme, kako bi insekti imali obezbeđen nektar tokom čitave godine“, objasnio je Dalibor Oličkov, koordinator projekta ispred organizacije Pokret Gorana Kikinde, dodajući da je ova inicijativa realizovana uz podršku Kraljevine Švedske kroz program „Ekosistem“.

Za buduće agronome i poljoprivrednike, ova akcija predstavlja „živu učionicu“ u kojoj iz prve ruke posmatraju ponašanje oprašivača i uče o njihovoj ključnoj ulozi u proizvodnji hrane.

„Ovaj projekat ima veliku edukativnu vrednost za našu decu. Učenici stiču praktično iskustvo koje će kasnije moći da primene na svojim sopstvenim domaćinstvima“, istakao je Nemanja Jelisavčić, profesor u Poljoprivrednoj školi u Vršcu, naglašavajući da su upravo ovi mladi ljudi oni koji će sutra voditi brigu o banatskim atarima.

Stvaranje ovakvih oaza predstavlja konkretan odgovor na savremene izazove u agraru, poput prekomerne upotrebe pesticida i gubitka prirodnih staništa, razvijajući kod srednjoškolaca svest o tome da prirodi treba vratiti ono što joj se uzima.

(Pančevac/RTV)