Politika Vesti

Lista Ujedinjena Srbija ide u petak na konsultacije u Skupštinu Srbije

14:17

11.11.2026

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Printscreen/YT

 Nosilac liste „Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je danas da će predlog Srpske napredne stranke (SNS) za predsednika Skupštine Srbije biti Stojan Radenović i da ne očekuje da će većina prihvatiti taj predlog.

Vučić je na konferenciji za novinare u SNS rekao da su dobili poziv sekretara Skupštine Srbije za konsultacije u petak i da će se tome odazvati.

On je naglasio da će lista koju vodi prisustvovati sednicama Skupštine.

Vučić je rekao da treba da se dogovore o imenu poslaničke grupe, a da je predlog da to bude „Srbija protiv terora“.

(Pančevac)

Tagovi

konsultacije Skupština Srbije Ujedinjena Srbija

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