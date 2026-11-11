Lista Ujedinjena Srbija ide u petak na konsultacije u Skupštinu Srbije

Nosilac liste „Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić izjavio je danas da će predlog Srpske napredne stranke (SNS) za predsednika Skupštine Srbije biti Stojan Radenović i da ne očekuje da će većina prihvatiti taj predlog.

Vučić je na konferenciji za novinare u SNS rekao da su dobili poziv sekretara Skupštine Srbije za konsultacije u petak i da će se tome odazvati.

On je naglasio da će lista koju vodi prisustvovati sednicama Skupštine.

Vučić je rekao da treba da se dogovore o imenu poslaničke grupe, a da je predlog da to bude „Srbija protiv terora“.

(Pančevac)