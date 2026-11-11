Opovo: Učenici napisali 64 pesme povodom Dana škole

Povodom Dana Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Opovu organizovan je literarni konkurs koji je okupio 55 učenika, a rezultat njihovog stvaralaštva bile su čak 64 pesme na različite teme.

Konkurs je imao takmičarski karakter, a učenici su bili podeljeni u dve uzrasne kategorije – od drugog do četvrtog i od petog do osmog razreda. Tema je bila slobodna, što je mladim autorima omogućilo da iskažu svoju maštu, kreativnost i literarni talenat.

Inspiraciju su pronalazili u svakodnevnom životu, prirodi i bliskim ljudima. Tako su nastajali stihovi posvećeni jeseni i zimi, školi i školskim drugovima, prijateljstvu, porodici, braći, sestrama i majkama, ali i pesme sa sasvim originalnim motivima i temama, prenosi Glas Opova.

O pristiglim radovima odlučivala je tročlana komisija koju su činile učiteljica, nastavnica srpskog jezika i bibliotekarka. S obzirom na broj i raznovrsnost pesama, izbor najuspešnijih radova u obe kategorije predstavljao je zahtevan zadatak.

Završnica konkursa organizovana je u svečanoj sali škole, gde su učenici imali priliku da pred svojim vršnjacima i nastavnicima pročitaju stihove koje su napisali. Učesnicima su uručene pohvalnice i simbolični pokloni, uz slatkiše kao dodatni znak pažnje.

Pored takmičarskog dela, konkurs je imao i širi značaj – podsticanje literarnog stvaralaštva, razvijanje ljubavi prema pisanoj reči i pružanje prilike učenicima da kroz poeziju izraze svoja osećanja, razmišljanja i doživljaje.

Sa 64 napisane pesme, učenici opovačke osnovne škole pokazali su da među njima ima mnogo mladih talenata, ali i da poezija i dalje ima svoje mesto u školskim klupama.

(Glas Opova)