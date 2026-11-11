Tri fudbalera Železničara u reprezentaciji Srbije

Aleksa Kuljanin i Uroš Tegeltija našli su se na spisku mlade reprezentacije Srbije za novembarske prijateljske utakmice, dok je naknadni poziv selektora Zorana Mirkovića dobio i Nemanja Vidojević.

Železničar će tokom novembarskog reprezentativnog prozora imati čak trojicu svojih fudbalera u redovima mlade reprezentacije Srbije.

Aleksa Kuljanin i Uroš Tegeltija prvobitno su se našli na spisku selektora Zorana Mirkovića za predstojeće prijateljske susrete protiv Severne Makedonije i Poljske, a njihovim klupskim saigračima naknadno se pridružio i Nemanja Vidojević.

Štoper pančevačkog tima dobio je poziv nakon što je Stefan Leković zbog povrede morao da napusti pripreme nacionalnog tima i vrati se u Portugal.

Za Železničar je ovo još jedno značajno priznanje, ali i potvrda kvaliteta rada i razvoja igrača koji svojim partijama u Superligi Srbije skreću pažnju stručnog štaba nacionalnog tima.

Izabranike Zorana Mirkovića očekuju dve prijateljske provere u okviru priprema za Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine, koje će 2027. godine biti održano u Srbiji i Albaniji.

Prvi meč Srbija igra 12. novembra od 14 časova protiv Severne Makedonije na stadionu „Karađorđe“ u Novom Sadu.

Drugi susret zakazan je za 17. novembar od 18 časova, kada će se Srbija u Španiji, na stadionu Pinatar Arena u San Pedro del Pinataru, sastati sa selekcijom Poljske.

(FK Železničar)