Pošta Srbije: Poštanska štedionica dostavila 37 odsto novca za penzije

Pošta Srbije saopštila je da je za isplatu penzija 10. novembra, od Banke Poštanska štedionica dobila svega 37 odsto od ukupno traženog i neophodnog gotovog novca.

U saopštenju Pošte napominje se da aktuelni nedostatak gotovog novca na šalterima pošta upravo je posledica postupanja Banke Poštanska štedionica, prenosi Beta.

„Ostavljamo korisnicima usluga Pošte Srbije i javnosti da proceni da li se sa 37 odsto dostavljenih novčanih sredstava u odnosu na neophodnu količinu mogu izmiriti sve potrebe korisnika Pošte Srbije u danima isplate penzija“, dodaje se u saopštenju.

Pošta Srbije je, kako se navodi, za isplate penzija u avgustu i septembru, od Banke Poštanska štedionica dobijala 100 odsto iznosa neophodnog i trebovanog gotovog novca.

„Za isplatu penzija u oktobru, Banka Poštanska štedionica je odobrila samo 50 odsto od ukupno traženog i neophodnog gotovog novca“, piše u saopštenju.

Dodaje se da je to saopšteno povodom navoda Banke Poštanska štedionica da Pošti Srbije redovno dostavlja gotovinu za isplatu penzija, te odgovornost za nedostatak gotovog novca u poštama u danima isplate penzija, objašnjava neadekvatnom distribucijom, organizacijom i upravljanjem gotovinom nakon njenog preuzimanja od Banke.

Pošta Srbije je navela da je, kao državno preduzeće od posebnog javnog značaja, sa punom odgovornošću i posvećenošću decenijama efikasno i uredno organizuje isplatu penzija na više od 1.500 lokacija širom zemlje.

To obuhvata i dostavu na adrese korisnika, uključujući i najudaljenija područja, kao i putem mreže od 150 bankomata Pošte Srbije na teritoriji cele Republike.

Sistem Pošte Srbije, kako je navedeno, funkcioniše po preciznim i ustaljenim procedurama i na osnovu dugogodišnje dobre poslovne saradnje i prakse sa Bankom Poštanska štedionica.

„Međutim, sama dinamika isplate na šalterima, kao i na kućnim adresama korisnika direktno zavisi od pravovremenog i dovoljnog dotoka gotovine od strane nadležne Banke Poštanska štedionica u Poštu Srbije“, dodaje se.

Pošta Srbije je navela i da „kao akcionar i pouzdan strateški partner Banke traži od odgovornih u Banci Poštanska štedionica da prilikom donošenja operativnih odluka imaju u vidu da naš zajednički i ključni prioritet u ovom važnom poslu moraju biti penzioneri i njihov nesmetan, brz i pouzdan pristup primanjima“.

(Beta)