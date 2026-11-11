Doručak genija: Ajnštajn je godinama jeo ovaj obrok

Ajnštajnov doručak bio je isti svako jutro, a namirnice iz njega i danas stoje u gotovo svakoj srpskoj kuhinji. Pogledajte šta je jeo.

Ajnštajnov doručak godinama se nije menjao, a čovek koji je promenio fiziku nije tražio ništa egzotično na svom tanjiru.

Albert Ajnštajn bio je jedan od najistaknutijih naučnika na svetu. Ljudi su se divili njegovom radu i posvećenosti, ali iza svega stoji mnogo truda i odricanja.

Sve češće se postavlja i pitanje kako se on hranio, jer ishrana dosta utiče na rad mozga i na posao u celini. Sada je otkriveno šta je stajalo na njegovom stolu, i to ne samo ujutru.

Šta je Ajnštajn jeo svako jutro bez izuzetka

Doručak važi za najvažniji obrok dana, a ovaj naučnik je shvatio koliko je važno dati mozgu malo energije na početku dana.

Njegova pomoćnica Herta Valdov dala je brojne intervjue o iskustvu rada za Ajnštajna. Tvrdila je da je svako jutro jeo pržena jaja, i to najmanje dva, uz puter i hleb.

Tost je mnogo voleo i on je uvek bio deo njegovog doručka. Jednostavno, toplo i zasitno, bez ikakvog filozofiranja oko jelovnika. Čovek čija je glava bila puna formula očigledno nije želeo da troši vreme na pitanje šta će pojesti.

Pečurke tri puta dnevno i kašika meda

Pritom je obožavao pečurke i med. Pečurke je voleo toliko da ih je jeo tri puta dnevno, što i danas zvuči kao prava strast, a ne samo navika.

Ponavljanje istog obroka iz dana u dan mnogima deluje dosadno. Kod Ajnštajna je ono imalo smisla: kad je jutro uvek isto, glava ostaje slobodna za ono što je zaista važno. Dva jajeta, hleb i puter postali su ritual koji ga je pratio godinama.

Zašto bi Ajnštajnov doručak prošao i u Srbiji

Moramo priznati da su jaja čest izbor i u Srbiji. Kada doručkujemo kod kuće, ona su prvo na šta pomislimo kad je reč o prvom velikom obroku u danu, pa bi se genijalac za našim stolom osećao kao kod kuće.

Ručak koji je zaboravljao i skromna večera

Sa ručkom je bilo drugačije. Često bi i zaboravio na ovaj obrok, kako se i požalio svom drugom sinu. Ipak, kada bi se to desilo, voleo je da pojede pasulj iz konzerve, brzo i bez velike pripreme.

Za večeru je ponekad jeo kobasicu, uz sir, voće i čaj. Ništa raskošno, samo hrana koja zasiti i ne oduzima mnogo vremena, baš kao i ostatak njegovog dana.

(Krstarica)