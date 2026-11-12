Goran Puzović podneo neopozivu ostavku na mesto direktora Srbijavoda

BEOGRAD – Direktor Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“ Goran Puzović podneo je danas neopozivu ostavku na tu funkciju, posle punih 14 godina provedenih na čelu ovog preduzeća. Kako je navedeno u zvaničnom saopštenju, odluku je doneo zbog pretnji i proganjanja njegovih najbližih putem medija i društvenih mreža, kao i javnog poziva na linč njegove porodice.

Zabrinutost za bezbednost porodice eskalirala je nakon što su javno objavljeni adresa porodičnog doma i fotografije njegove maloletne i punoletne dece. Pritisak je, kako se ističe, dodatno pojačan nedavnim upadom u prostorije „Srbijavoda“, tokom kojeg su sam Puzović i zaposleni bili izloženi uvredama, pretnjama, kao i fizičkom i psihičkom maltretiranju.

„Ostavku ne podnosim zato što prihvatam neistine koje se o meni iznose“, poručio je Puzović u tekstu ostavke, izražavajući istovremeno puno poverenje u nadležne državne institucije i očekivanje da se sve iznete optužbe ispitaju i dokažu u odgovarajućim zakonskim postupcima.

Goran Puzović, po obrazovanju diplomirani inženjer poljoprivrede, na čelu „Srbijavoda“ nalazio se od 2012. godine, a u narednim mandatima biran je isključivo nakon sprovedenih javnih konkursa. U saopštenju se podseća da je tokom njegovog četrnaestogodišnjeg rukovođenja preduzeće radilo u 103 grada i opštine širom Srbije i realizovalo više od 800 projekata, među kojima je 18 kapitalnih, uz zahvalnost svim zaposlenima na dosadašnjoj profesionalnoj saradnji.

(Tanjug)