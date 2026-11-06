Cene goriva: U narednih sedam dana nema promene

Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina u narednih sedam dana ostaće iste, pa će litar dizela koštati 236 dinara, a benzina (BMB 95) 207 dinara, saznaje Tanjug.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Vlada produžila privremeno smanjenje akciza na derivate nafte za 25 odsto do 15. novembra

Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, do 15. novembra, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija.

Prethodna odluka važila je do nedelje, 8. novembra.

Akciza za olovni benzin iznosi 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.

(Tanjug)