Besplatni pregledi u Vršcu: „Bazar zdravlja“ povodom Dana dijabetesa

VRŠAC – Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, Dom zdravlja Vršac, u saradnji sa DIS marketom, organizuje preventivnu akciju pod nazivom „Bazar zdravlja“. Događaj će biti održan u petak, 13. novembra 2026. godine, u periodu od 9 do 12 časova, u holu DIS marketa u Vršcu, na adresi Žarka Zrenjanina 113b.

Svi zainteresovani sugrađani moći će potpuno besplatno da prekontrolišu nivo šećera u krvi, izmere krvni pritisak i obave procenu stanja uhranjenosti. Nakon obavljenih osnovnih merenja, dr Rajna Dušanov, specijalista higijene ishrane, pružaće građanima stručne savete i konsultacije o pravilnoj ishrani, usvajanju zdravih životnih navika i očuvanju opšteg zdravlja.

Cilj ove akcije je promocija prevencije, pravovremeno prepoznavanje faktora rizika i podizanje svesti o značaju redovnih kontrola za rano otkrivanje dijabetesa. Iz Doma zdravlja Vršac pozivaju sve stanovnike da posete Bazar zdravlja, iskoriste priliku za brzu i besplatnu proveru zdravstvenog stanja i na vreme spreče moguće komplikacije.

(Pančevac)