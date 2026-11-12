Pančevke iz Gornjeg grada na 20. Sajmu etno hrane i pića

Članice Udruženja žena „Pančevke“ iz Gornjeg grada započele su danas svoje predstavljanje na jubilarnom, 20. Međunarodnom sajmu etno hrane i pića u Beogradu, gde već prvog dana beleže veliku pažnju posetilaca među više od 300 izlagača iz Srbije i regiona.

Njihov izložbeni prostor smešten je u Hali 2 Beogradskog sajma, na nivou B. One tamo nastupaju u okviru zajedničkog štanda koji su za proizvođače iz Južnog Banata obezbedile Regionalna privredna komora Južnobanatskog upravnog округа i Regionalna razvojna agencija „Južni Banat“.

Posetioci imaju priliku da degustiraju i kupe autentične domaće specijalitete i rukotvorine pripremljene po tradicionalnim recepturama, koje čuvaju gastronomsko i kulturno nasleđe banatskog podneblja.

Ovakve smotre predstavljaju značajnu šansu za mala udruženja i lokalne proizvođače da svoje proizvode približe široj javnosti i uspostave kontakte sa potencijalnim poslovnim partnerima i distributerima.

„Manifestacija će predstaviti bogatstvo gastronomske ponude, ali i značaj očuvanja tradicionalne proizvodnje i domaćih prehrambenih proizvoda“, saopšteno je iz Beogradskog sajma povodom otvaranja ove jubilarne smotre.

Jubilarni 20. Sajam etno hrane i pića održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Kapije Hale 2 biće otvorene za posetioce do nedelje, 15. novembra, svakog dana od 10 do 19 časova.

(Pančevac/S.L)