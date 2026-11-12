Rafinerija u Pančevu radi, tržište je uredno snabdeveno

Rafinerija NIS-a u Pančevu radi i prilagođava rad i obim prerade sirove nafte trenutnim okolnostima, usled prekida transporta nafte JANAF-om, saznaje Tanjug u kompaniji.

Rafinerija prilagođava rad prema infrormacijama koje NIS dobija od partnera i uredno snabdeva tržište.

NIS-ove bezniske stanice su snabdevene svim naftnim derivatima. Pojedini mediji pišu da je Rafinerija u Pančevu smanjila obim proizvodnje naftnih derivata i da se priprema za potpunu obustavu zbog prekida transporta sirove nafte naftovodom JANAF.

Transport sirove nafte JANAF-om obustavjen je 6. novembra zbog havarije na deonici Sisak-Slavonski Brod, kada je iscurelo 500.000 litara nafte.