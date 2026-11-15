Udruženje „Ljubav pobeđuje“ organizuje radionice za decu i roditelje

Udruženje „Ljubav pobeđuje“ iz Kovačice, uz finansijsku podršku Opštine Kovačica, pokreće projekat „Porodica uz podršku – program za decu i roditelje“. Radionice će biti održane 16. i 23. novembra u prostorijama Mesne zajednice Kovačica, a prijave su otvorene do 14. novembra.

Cilj ovog projekta je unapređenje mentalnog zdravlja i kvaliteta života porodica dece sa smetnjama u razvoju, kroz organizovanu psihološku podršku, osnaživanje roditelja i kreativne aktivnosti prilagođene najmlađima. Kroz edukativni i savetodavni rad, učesnici će imati priliku da razvijaju međusobnu komunikaciju, jačaju porodične odnose i kvalitetnije provode zajedničko vreme.

Program je podeljen u dve celine koje će se odvijati istovremeno, u terminu od 18.00 do 19.30 časova, na adresi Maršala Tita 50 u Kovačici.

Program za roditelje

Roditelji će kroz predavanja i razgovor sa stručnjacima obraditi dve važne teme:

Prva radionica (16. novembar): „Rani razvoj dece i njegov značaj“.

Druga radionica (23. novembar): „Kad tvrđava otvori kapiju – o značaju podrške porodice i građenja zajednice u kojoj se svako dete oseća sigurno“.

Radionice za roditelje vodiće stručni tim koji čine Marija Mihajlović, master logoped, specijalni edukator i rehabilitator, Katarina Jocić, oligofrenolog i porodični savetnik, kao i Nevena Ilić, oligofrenolog.

Kreativni rad sa decom

Dok roditelji budu na predavanjima, za decu će biti organizovane posebne kreativne aktivnosti prilagođene njihovom uzrastu i potrebama. Ove radionice vodiće Martina Lukač, master defektolog, i Zuzana Toman, diplomirani logoped.

Kako se prijaviti?

Svi zainteresovani roditelji mogu prijaviti učešće najkasnije do subote, 14. novembra. Prijave i dodatne informacije dostupne su putem telefona 061/667-2546 ili slanjem poruke na imejl adresu kosovacjelena89@gmail.com.

Realizaciju projekta finansira Opština Kovačica, prepoznajući značaj ulaganja u porodicu i stvaranja podsticajnog okruženja u kojem se svako dete oseća prihvaćeno, sigurno i voljeno.

(Pančevac/RTV Kovačica)