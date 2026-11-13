Kompanija „Mileva Data Technologies“ novi vlasnik pančevačke Azotare

Kompanija „Mileva Data Technologies d.o.o. Pančevo“ zvanično je upisana u Agenciji za privredne registre (APR) kao novi jedini vlasnik preduzeća za proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja „HIP-Azotara d.o.o. Pančevo“. Novom vlasniku pripalo je 100 odsto udela sa nenovčanim ulogom od 650 miliona dinara, čime je iz registra izbrisana dosadašnja vlasnička firma „Promist“ iz Novog Sada, prenosi RTV.

Promena članova u vlasničkoj strukturi „HIP-Azotare“ registrovana je rešenjem APR-a na osnovu prijave podnete 7. avgusta 2026. godine. Vrednost upisanog nenovčanog uloga od 650 miliona dinara istovetna je udelu koji je ranije imala novosadska kompanija „D.O.O. Promist“.

Prema podacima iz zvaničnog registra, sedište kompanije „Mileva Data Technologies“ nalazi se na istoj adresi u Pančevu, u Spoljnostarčevačkoj ulici 80, pod matičnim brojem 22319558. Na funkciji direktora pančevačke Azotare u APR-u je i dalje naveden Milija Pavlović, direktor doskorašnjeg vlasnika, firme „Promist“.

Dve decenije turbulentnog poslovanja i promena vlasnika

Najnovije preuzimanje predstavlja još jedno poglavlje u dugoj i složenoj istoriji vlasničkih transformacija ove pančevačke fabrike:

Prva privatizacija (2006): Kompanija je prvi put prodata u aprilu 2006. godine litvansko-srpskom konzorcijumu („Arvi & Co“, „Sanitex“ i „Univerzal Holding“) za 13,1 milion evra, uz obavezu investiranja od 30 miliona evra.

Raskid ugovora i ulazak Srbijagasa (2009–2013): Zbog prodaje pogona „Karbamid 2“ bez saglasnosti države, ugovor je raskinut u januaru 2009. godine. Nakon restrukturiranja i konverzije dugova u kapital, većinski vlasnik 2013. godine postao je „Srbijagas“.

Stečaj i prodaja „Promistu“ (2018–2021): Stečajni postupak nad Azotarom otvoren je u septembru 2018. godine. Novosadski „Promist“ kupio je preduzeće iz stečaja na javnom nadmetanju 6. maja 2021. godine za 650 miliona dinara, dok je početna cena na licitaciji iznosila 581,3 miliona dinara.

(RTV)