Pomen patrijarhu Pavlu u manastiru Rakovica u nedelju

Pomen blaženopočivšem patrijarhu srpskom Pavlu biće služen u nedelju, 15. novembra, u manastiru Rakovica u Beogradu, gde počivaju njegovi zemni ostaci.

Vikarni episkop srpskog patrijarha, episkop moravički Tihon, služiće od 8 časova Svetu arhijerejsku liturgiju u velikoj manastirskoj crkvi, nakon čega će biti služen pomen patrijarhu Pavlu, rečeno je Srni u manastiru.

Manastir Rakovica je u proteklih 17 godina, od kada je tamo sahranjen patrijarh Pavle, postao mesto hodočašća. Njegov grob, kao i grob patrijarha Dimitrija, koji se nalazi u neposrednoj blizini, svakodnevno obilaze brojni vernici.

Sedamnaest godina od upokojenja

U nedelju će se navršiti 17 godina od upokojenja patrijarha Pavla, koji je ostao upamćen po izuzetnoj skromnosti, asketizmu i mudrosti.

Bio je 44. poglavar Srpske pravoslavne crkve i na njenom čelu proveo je 19 godina, od 1990. do 2009. godine.

U narodu je još za života smatran živim svecem. Patrijarh Pavle poštovan je kao veliki duhovni autoritet, a njegove reči „Budimo ljudi” ostale su jedna od najprepoznatljivijih poruka koje je ostavio vernicima i čitavom narodu.

Od Gojka Stojčevića do patrijarha Pavla

Rođen je 11. septembra 1914. godine kao Gojko Stojčević u selu Kućanci u Slavoniji. Upokojio se 15. novembra 2009. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, u 95. godini života. Sahranjen je, po sopstvenoj želji, 19. novembra u manastiru Rakovica, uz prisustvo velikog broja vernika i poštovalaca.

(Politika)