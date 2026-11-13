Pančevo Politika i društvo

Pančevačka bolnica: Novi ultrazvučni aparat za onkologiju

19:00

13.11.2026

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Screenshot Youtube RTV Pančevo

Zahvaljući humanosti naših ljudi u dijaspori i humanitarnoj organizaciji „Naši Srbi iz Čikaga“ na Onkološko odeljenje pančevačke bolnice stigao je nov savremen ultrazvučni aparat čija je vrednost preko pet miliona šeststo hiljada dinara. Aparat je već u funkciji za potrebe pacijenata iz celog Južnobanatskog okruga.

Kolko je ovaj aparat značajan govori podatak da se tokom samo jedne godine u proseku na onkološkom odeljenju obavi preko 4.300 ultrazvučnih pregleda, prenosi RTV Pančevo.

Zahvaljući dobroj dijagnostici, savremenim terapijama koje sada pacijenti obavljaju u pančevačkoj bolnici preživljavanje pacijenta sa dijagnozom malignog tumora je duže i kvalitetnije.

Pravovremena i precizna dijagnostika ključna je u borbi protiv maligne bolesti, a novi ultrazvučni aparat omogućiće onkolozima vrhunski kvalitet slike, precizniju dijagnostiku i brže preglede pacijenata.

(RTV Pančevo)

Tagovi

onkologija pančevačka bolnica ultrazvučni aparat

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