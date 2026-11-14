Pančevo Hronika

VJT Pančevo: Identifikovano šest maloletnika koji su učestvovali u tuči

01:20

14.11.2026

Podeli vest:

Milan Šupica

Više javno tužilaštvo u Pančevu naložilo je  Policijskoj upravi u Pančevu da podnese krivičnu prijavu protiv šestorice maloletnika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči 30. okotobra, oko 23.50 časova, u ul. Prote Mateje Nenadovića u Pančevu.

Kako se navodi u saopštenju VJT u Pančevu, to tužilaštvo, u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu, postupa povodom prijave da je tog dana došlo do tuče između više lica i preduzelo je predistražne radnje na osnovu kojih je identifikovalo šest maloletnika.

Svi identifikovani su iz Pančeva, rođeni 2009, 2010. i 2011. godine, i za njih postoje osnovi sumnje da su učestvovali u navedenom događaju, u kojem je jedan maloletnik, rođen 2010. godine, zadobio teške telesne povrede.

(Pančevac)

Tagovi

Pančevac Tuča VJT Pančevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.