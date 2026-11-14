VJT Pančevo: Identifikovano šest maloletnika koji su učestvovali u tuči

Više javno tužilaštvo u Pančevu naložilo je Policijskoj upravi u Pančevu da podnese krivičnu prijavu protiv šestorice maloletnika zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči 30. okotobra, oko 23.50 časova, u ul. Prote Mateje Nenadovića u Pančevu.

Kako se navodi u saopštenju VJT u Pančevu, to tužilaštvo, u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu, postupa povodom prijave da je tog dana došlo do tuče između više lica i preduzelo je predistražne radnje na osnovu kojih je identifikovalo šest maloletnika.

Svi identifikovani su iz Pančeva, rođeni 2009, 2010. i 2011. godine, i za njih postoje osnovi sumnje da su učestvovali u navedenom događaju, u kojem je jedan maloletnik, rođen 2010. godine, zadobio teške telesne povrede.

(Pančevac)