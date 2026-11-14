Od dolovačke štrudle do sira od pasulja

Zapažen nastup imaju udruženja žena i poljoprivredna gazdinstva iz Južnog Banata na 20. Sajmu etno hrane i pića , koja su posetiocima ponudila autentične banatske poslastice

Mirisi domaćih specijaliteta i tradicionalni recepti obeležili su otvaranje jubilarnog 20. Sajma etno hrane i pića u Beogradu. Među brojnim izlagačima zapažen nastup imaju udruženja žena i poljoprivredna gazdinstva iz Južnog Banata, koja su posetiocima ponudila autentične banatske poslastice, ali i potpuno nesvakidašnje proizvode poput sira od pasulja, prenosi RTV Pančevo.

Vredne žene iz Dolova, nadaleko poznate po pripremi domaće štrudle, i ove godine su redovni učesnici beogradske smotre.

Članice Udruženja žena „Dolovke“ koriste svaki nastup van svog mesta kako bi promovisale brendirani specijalitet i tradicionalnu manifestaciju „Štrudlijada“.

„Nama dosta znači, mi se svake godine pojavljujemo ovde, sva četiri dana. Znači nam zato što stičemo nova prijateljstva, razmenjujemo kontakte sa novim udruženjima, a naše štrudle se šire po celoj Srbiji, pa i šire. Sada je 27. Štrudlijada jako lepo prošla, tako da nam svaki izlazak van Dolova dobro dođe da ljudi probaju šta je prava, domaća banatska štrudla“, istakla je Katica Smiljković iz Udruženja žena „Dolovke“.

Bogatstvo banatske kuhinje i ručnih radova predstavile su i članice Udruženja žena „Pančevke“, čiji je štand privukao brojne ljubitelje starih recepata.

„Svaki vid predstavljanja naših radova i proizvoda je od izuzetnog značaja za naše udruženje, jer time promovišemo kulturu i tradiciju koju održavamo. Pošto je ovo Sajam etno hrane i pića, najviše smo se bazirali na hranu, uz malo ručnih radova. Uglavnom su to kolači i štrudle sa makom, orasima, rogačem i višnjama, a imamo i lepe novogodišnje i jesenje medenjake“, rekla je Snežana Marjanov iz Udruženja žena „Pančevke“.

Sir od pasulja kao jedinstvena atrakcija

Pored dobro poznatih tradicionalnih ukusa, veliku pažnju posetilaca privuklo je Poljoprivredno gazdinstvo „Grina“ iz Starčeva sa potpuno neobičnom recepturom.

„Ovo je vrlo dragocena prilika za predstavljanje autentičnih stvari svima nama koji učestvujemo na ovakvom sajmu. Konkretno, mi smo izložili sir od pasulja, što je jedinstvena priča ne samo u Srbiji, nego i mnogo šire. Između ostalog, bavimo se proizvodnjom klica, mikrobilja, matičnih sokova i biljnih sireva“, objasnio je Nenad Ratkov iz PG „Grina“ iz Starčeva.

Podrška malim proizvođačima iz Južnog Banata

Nastup izlagača iz ovog dela Vojvodine važan je i za promociju lokalne privrede, jer malim proizvođačima i gazdinstvima otvara vrata ka novim tržištima i poslovnim partnerima.

„Ovo je izuzetno važan sajam koji ove godine obeležava jubilej od 20 godina postojanja, a Regionalnoj privrednoj komori Pančevo ovo je 17. učešće. Uvek smo vodili računa o malim izlagačima i udruženjima sa teritorije Južnog Banata. Pretežno su tu izlagači iz Pančeva i okoline, ali imamo i predstavnike iz Vršca i Kovačice. Ovo je odlična promocija jer na sajmu nikada ne znate ko može da vidi vaš proizvod i da vas po završetku manifestacije kontaktira radi saradnje“, naglasio je Zoran Černoh, koordinator Regionalne privredne komore Pančevo.

Jubilarni 20. Sajam etno hrane i pića u Beogradu traje do nedelje, 15. novembra, a proizvođači iz Južnog Banata još jednom su potvrdili da ovaj kraj uspešno spaja vekovnu tradiciju i savremene gastronomske inovacije.

(Pančevac/RTV Pančevo)