Više od stotinu mališana na godišnjem koncertu ansambla „Hruštička“

U Domu kulture „3. oktobar“ u Kovačici održan je tradicionalni godišnji koncert Dečjeg folklornog ansambla „Hruštička“. Svoj celogodišnji rad, talenat i posvećenost očuvanju tradicije publici je predstavilo više od 100 mladih folkloraša i muzičara.

Bogatim i raznovrsnim programom ispunjenim pesmom i igrom, najmlađi čuvari kulture pokazali su koliko ljubavi i truda ulažu u negovanje narodnog stvaralaštva ovog kraja.

Na sceni kovačičkog Doma kulture nastupili su svi sastavi ansambla:

Folklorni sastavi: Mlađa, srednja i starija folklorna grupa.

Vokalni izvođači: Dečja pevačka grupa (devojački i momački sastav) i solisti.

Muzička pratnja: Sve tačke izvedene su uz pratnju ansamblskog orkestra.

Publika je toplim aplauzima nagradila trud i umeće mladih izvođača, potvrđujući još jednom da je Dečji folklorni ansambl „Hruštička“ jedan od najznačajnijih nosilaca kulturnog života i tradicije u opštini Kovačica.

(Pančevac/RTV Kovačica)