Povećanje penzija u Srbiji: Evo koliko će penzioneri dobijati od decembra

Penzije u Srbiji biće povećane za 7,5 odsto počev od decembra 2026. godine, potvrđeno je rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje je objavljeno u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Osim penzija, za isti procenat biće uvećani i najniži iznos penzije, vrednost opšteg boda, kao i više vrsta novčanih naknada koje isplaćuje Fond PIO, prenosi Kurir.

Rešenje o povećanju penzija je doneo direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i Statuta Fonda.

Prema objavljenom dokumentu, usklađivanje od 7,5 odsto primenjivaće se na iznose utvrđene prethodnim usklađivanjem iz decembra 2025. godine.

Povećanje od 7,5 odsto znači da će penzioneri na svakih 10.000 dinara dosadašnje penzije dobijati dodatnih 750 dinara mesečno.

Tako će penzija od 30.000 dinara biti uvećana za 2.250 dinara, dok će korisnici koji trenutno primaju 40.000 dinara dobijati 3.000 dinara više.

Osim penzija, rešenjem PIO fonda predviđeno je povećanje više novčanih naknada i drugih iznosa koji se utvrđuju u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Za 7,5 odsto usklađuju se vrednost opšteg boda, najniži iznos penzije, novčana naknada za telesno oštećenje, novčana naknada za pomoć i negu drugog lica, naknada pogrebnih troškova i naknade po osnovu invalidnosti.

Vrednost opšteg boda koristi se prilikom obračuna penzija, pa njeno usklađivanje ima značaj i za buduće penzionere.

Posebna odredba rešenja odnosi se na novčanu naknadu po osnovu invalidnosti iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Prema novoj odluci, iznos ove naknade od decembra 2026. godine ne može biti veći od 54.677,05 dinara.

Ovaj iznos predstavlja gornju granicu konkretne naknade po osnovu invalidnosti i ne odnosi se na maksimalni iznos invalidske penzije.

U rešenju je precizirano da će se isplata usklađenih penzija i novčanih naknada vršiti počev od isplate za decembar 2026. godine. To znači da se povećanje odnosi na decembarsku penziju, koja se prema redovnom rasporedu isplata za većinu korisnika isplaćuje u januaru 2027. godine.

Penzioneri ne moraju da podnose poseban zahtev za redovno usklađivanje penzija, jer Fond PIO povećanje obračunava po službenoj dužnosti, piše Kurir.