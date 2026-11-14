Četiri bronze za „Akademiju Jočić“ u „Šumicama“

Na džudo turniru „Žandarmerija open“ , u konkurenciji više od 700 takmičara, medalje su osvojili Petar Stojanović, Filip Jelić, Nikola Maletić i Radan Čigoja.

Džudisti „Akademije Jočić“ iz Starčeva ostvarili su zapažen uspeh na međunarodnom turniru „Žandarmerija open“ u beogradskoj hali „Šumice“, osvojivši četiri bronzane medalje. U izuzetno jakoj konkurenciji više od 700 takmičara iz zemlje i regiona, mladi borci iz Starčeva zabeležili su i dva peta, kao i jedno sedmo mesto.

Prestižni turnir u Beogradu okupio je preko 700 učesnika iz Srbije, Turske, Bugarske, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srpske. U ovako masovnoj i kvalitetnoj konkurenciji, ekipa iz Starčeva, predvođena iskusnim trenerom Miroslavom Jočićem, još jednom je potvrdila odličnu formu i kvalitetan rad sa mlađim kategorijama.

Osvajači medalja i plasmani

Najviše uspeha na tatamiju imali su osvajači bronzanih odličja:

Bronzane medalje: Petar Stojanović, Filip Jelić, Nikola Maletić i Radan Čigoja.

Peto mesto: Vojin Urošev i Petar Stojanović (u drugoj kategoriji) ovoga puta su ostali nadomak pobedničkog postolja.

Sedmo mesto: Petar Stanković.

Ovaj rezultat predstavlja veliki podstrek za mlade džudiste „Akademije Jočić“ u nastavku takmičarske sezone i novu potvrdu da Starčevo ima izuzetno talentovanu generaciju boraca.

(Pančevac)