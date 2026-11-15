Studenti objavili program za privredu i finansije: Stabilan dinar i kraj leks specijalisima

Studenti u blokadi, čija je Studentska lista odnela pobedu na izborima 25. oktobra, objavili su ekonomski program pod nazivom „Privreda i finansije“, poručujući da državna politika mora podsticati domaću proizvodnju i inovacije umesto nagrađivanja privilegovanih. Dokument predviđa ukidanje subvencija za jeftinu radnu snagu, osnivanje Razvojne banke Srbije, progresivnije oporezivanje rada, očuvanje stabilnog kursa dinara i reviziju posebnih zakona za velike državne projekte.

U sažetku programa objavljenom na društvenoj mreži Iks (X), navodi se da će se javni novac trošiti odgovorno, uz transparentne ugovore i strogu kontrolu rezultata. Studenti ocenjuju da je dosadašnji model privlačenja stranih investitora putem jeftine radne snage iscrpljen i najavljuju okretanje ka domaćim inovativnim firmama.

„Želimo predvidive uslove za poslovanje, pravedniji poreski sistem i privredu u kojoj ljudi od svog rada mogu da žive dostojanstveno. Neće biti rasprodaje strateških preduzeća, dinar ostaje stabilan, a oduzeta imovina će se staviti u društveno korisnu upotrebu. Ono što u državi funkcioniše, zadržavamo i dovršavamo“, navodi se u saopštenju studenata u blokadi.

Javne nabavke, nacionalni cenovnik i revizija projekata

Program donosi oštra pravila u trošenju budžetskih sredstava i ugovaranju kapitalnih investicija:

Potpuna javnost i crna lista: Portal javnih nabavki objavljivaće ceo tekst svakog ugovora sa cenama i bodovanjem ponuđača, dok će firme koje prekrše ugovor biti stavljene na crnu listu na period od tri godine.

Referentne cene: Uvodi se nacionalni cenovnik za javne radove, kao i referentne cene za lekove, IT opremu, vozila i gorivo. Prekoračenje ovih cena zahtevaće preispitivanje ugovora, a ukoliko dogovor izostane, ugovor će se raskidati.

Kraj prakse posebnih zakona: Svaki novi veliki projekat sprovodiće se po opštem postupku, a posebni zakoni (lex specialis) za Beograd na vodi, EKSPO 2027 i linijsku infrastrukturu proći će reviziju uz procenu arbitražnog rizika. Za tekuće projekte Državna revizorska institucija (DRI) i nezavisni tehnički revizor utvrdiće stvarnu cenu, dok će već ratifikovani međunarodni sporazumi biti poštovani uz pokretanje pregovora gde je to moguće.

Poreska reforma i ukidanje subvencija za minimalac

U oblasti poreske politike najavljeno je manje opterećenje rada, a veće oporezivanje velike imovine. Neoporezivi deo zarade biće podignut sa 23 na 35 odsto prosečne plate, dok će se progresivni poreski razredi primenjivati direktno na mesečnu zaradu.

Dosadašnje subvencije po radnom mestu se ukidaju, uz poštovanje već potpisanih obaveza. Ubuduće će državne podsticaje dobijati isključivo projekti koji podižu prosek zarada iznad određenih pragova, stepenovanih u četiri nivoa prema razvijenosti opštine.

Reforma javnih preduzeća i Razvojna banka

Strateška javna preduzeća ostaju u državnom vlasništvu, a Skupština će zakonom definisati u kojima od njih državni udeo ne sme pasti ispod 51 odsto. Svi mandati direktora, vršilaca dužnosti i nadzornih odbora izabranih po starom zakonu biće prekinuti u roku od 12 meseci, a državne firme će preći na dvodomno upravljanje.

U prvoj polovini mandata, spajanjem Fonda za razvoj i Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI), biće osnovana Razvojna banka Srbije. Ona će kreditirati isključivo preko poslovnih banaka, bez naloga Vlade, uz zakonsko ograničenje zaduživanja na četvorostruki iznos kapitala.

Stabilan dinar i jačanje domaće štednje

Autori programa ističu da se kurs dinara neće menjati, jer bi devalvacija podigla cene i ugrozila štednju građana. Međutim, planirano je jačanje domaće valute kroz povećanje udela dinara u javnom dugu sa sadašnjih 22,5 na 30 odsto do kraja mandata, kao i uvođenje dinarskih štednih obveznica za građane.

(Beta)