„Svi zajedno“ u Plandištu: Slavlje različitosti i zajedništva

U susret 16. novembru, Međunarodnom danu tolerancije, u Plandištu je održana tradicionalna manifestacija „Svi zajedno“, koja je još jednom istakla značaj zajedništva, međusobnog poštovanja i očuvanja kulturnih različitosti.

Manifestaciju je organizovalo Udruženje „Makedonski biseri“, a ovogodišnji program okupio je predstavnike sedam nacionalnih zajednica: srpske, makedonske, mađarske, rumunske, slovačke, slovenačke i romske.

Kroz pesmu, igru, muziku i recitacije, učesnici su predstavili bogatstvo svojih kultura, običaja i tradicije, pokazujući koliko različitosti mogu da povežu ljude i doprinesu zajedničkom životu.

Posebnu radost publici doneli su učenici koji pohađaju nastavu makedonskog jezika, kao i članovi Kulturno-umetničkog društva „Sveti Sava“ iz Velikog Središta, koji su izveli makedonske igre iz okoline Krive Palanke. Nastupila je i pevačka grupa „Makedonski biseri“ iz Plandišta.

Poseban trenutak večeri bio je nastup školskog hora iz Plandišta, pod rukovodstvom nastavnice Ivane Gradišar, koji je izveo dve makedonske pesme i svojim izvođenjem upotpunio program manifestacije.

Manifestacija „Svi zajedno“ još jednom je potvrdila značaj Plandišta kao jednog od važnih centara makedonske zajednice u Srbiji, ali i sredine u kojoj se neguju multikulturalnost, prijateljstvo i međusobno uvažavanje.

Organizatori su uputili čestitke svim učesnicima na programu ispunjenom emocijama, muzikom i zajedništvom, kao i zahvalnost svima koji su doprineli uspešnoj realizaciji ove manifestacije. Jer različitosti nas obogaćuju, a poštovanje i zajedništvo povezuju.

(Vršac online)