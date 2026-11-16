close
search Pretraga

11:20

„Svi zajedno“ u Plandištu: Slavlje različitosti i zajedništva

10:47

General Milan Mojsilović penzionisan na sopstveni zahtev

10:27

NBS: Banke mogu da ustupaju gotovinu drugim bankama

10:25

Bela Crkva: Izdata dozvola za gradnju tržnog centra „Pobeda“

10:00

Pisac piscu o novim romanima u Gradskoj biblioteci

09:25

Učenici se vratili u školske klupe nakon jesenjeg raspusta

09:00

Astro-alarm za 16. novembar: Retka konjunkcija Marsa i Jupitera pokreće lavinu promena

08:45

Kursna lista: Evro danas 117,61 dinara

08:37

Hitna pomoć: Jedna intervencija na javnom mestu

08:31

MUP: Do 22. novembra pojačana kontrola teretnih vozila i autobusa

11:20

„Svi zajedno“ u Plandištu: Slavlje različitosti i zajedništva

10:47

General Milan Mojsilović penzionisan na sopstveni zahtev

10:27

NBS: Banke mogu da ustupaju gotovinu drugim bankama

10:25

Bela Crkva: Izdata dozvola za gradnju tržnog centra „Pobeda“

10:00

Pisac piscu o novim romanima u Gradskoj biblioteci

09:25

Učenici se vratili u školske klupe nakon jesenjeg raspusta

09:00

Astro-alarm za 16. novembar: Retka konjunkcija Marsa i Jupitera pokreće lavinu promena

08:45

Kursna lista: Evro danas 117,61 dinara

08:37

Hitna pomoć: Jedna intervencija na javnom mestu

08:31

MUP: Do 22. novembra pojačana kontrola teretnih vozila i autobusa
Vesti Društvo

General Milan Mojsilović penzionisan na sopstveni zahtev

10:47

16.11.2026

Podeli vest:

printscreen/TV Pink

Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije saopštilo je da je ukazom vršioca dužnosti predsednika Republike, na osnovu člana 110 Zakona o Vojsci Srbije, danas prestala profesionalna vojna služba po sili zakona s pravom na penziju generalu Milanu Mojsiloviću, dosadašnjem načelniku Generalštaba Vojske Srbije.

General Mojsilović je penzionisan na sopstveni zahtev u 60. godini života i sa više od 42 godine penzijskog staža.

Zakonom je definisano da oficiru u činu generala služba u Vojsci Srbije prestaje kada navrši 40 godina penzijskog staža i 58 godina života, s tim da se profesionalna vojna služba može produžiti do dve godine, što je u slučaju generala Mojsilovića i učinjeno odlukom predsednika Republike u julu 2025. godine.

Do postavljenja novog načelnika Generalštaba ovu dužnost obavljaće komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-potpukovnik Tiosav Janković, koji je ukazom vršioca dužnosti predsednika Republike određen za zastupnika načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

(Pančevac)

Tagovi

Milan Mojsilović Penzija Zakon o Vojsci Srbije

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.

vidi sve
Ocna Bolnica
Vizija
optika Zoki

Kursna lista

  • kurs aud

    AUD

    72.60 RSD

  • kurs bam

    BAM

    60.03 RSD

  • kurs cad

    CAD

    73.74 RSD

  • kurs chf

    CHF

    126.43 RSD

  • kurs eur

    EUR

    117.40 RSD

  • kurs gbp

    GBP

    139.05 RSD

  • kurs sek

    SEK

    10.52 RSD

  • kurs usd

    USD

    104.56 RSD

Zavod

Povezane vesti