General Milan Mojsilović penzionisan na sopstveni zahtev

Ministarstvo odbrane Vlade Republike Srbije saopštilo je da je ukazom vršioca dužnosti predsednika Republike, na osnovu člana 110 Zakona o Vojsci Srbije, danas prestala profesionalna vojna služba po sili zakona s pravom na penziju generalu Milanu Mojsiloviću, dosadašnjem načelniku Generalštaba Vojske Srbije.

General Mojsilović je penzionisan na sopstveni zahtev u 60. godini života i sa više od 42 godine penzijskog staža.

Zakonom je definisano da oficiru u činu generala služba u Vojsci Srbije prestaje kada navrši 40 godina penzijskog staža i 58 godina života, s tim da se profesionalna vojna služba može produžiti do dve godine, što je u slučaju generala Mojsilovića i učinjeno odlukom predsednika Republike u julu 2025. godine.

Do postavljenja novog načelnika Generalštaba ovu dužnost obavljaće komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-potpukovnik Tiosav Janković, koji je ukazom vršioca dužnosti predsednika Republike određen za zastupnika načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

(Pančevac)