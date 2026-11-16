VJT u Pančevu: Istraga uzroka smrti žene čije je telo nađeno kod bolnice

Više javno tužilaštvo u Pančevu postupa povodom događaja od dana 13. novembra 2026. godine kada je oko 3:20 časova na trotoaru i zemljanoj površini, u okviru dvorišta Opšte bolnice u Pančevu, u ul. Miloša Trebinjca, pronađeno beživotno telo lica ženskog pola M.M. (rođena 1942. godine) iz Opova.

Imenovana se nalazila na bolničkom lečenju na odeljenju Službe za ortopediju i traumatologiju navedene bolnice.

Dežurni javni tužilac je izdao naredbu za obdukciju leša kako bi se utvrdio uzrok smrti.

Tužilaštvo u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu prikuplja dokaze i obaveštenja u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je nastupila smrt lica.

(Pančevac)