Univerzitetski klinički centar Srbije saopštio je da je, od desetoro dece koja su primljena u Urgentni centar zbog povreda zadobijenih u TC „Galerija“, troje dece hirurški zbrinuto i da će biti prebačena na dečje odeljenje Klinike za neurohirurgiju. Preostalih sedmoro je upućeno u Institut za majku i dete gde je nakon pregleda utvrđeno da nije bilo potrebe za daljim zbrinjavanjem.

Univerzitetski klinički centar Srbije saopštio je da je od desetoro dece koja su 17. novembra primljena u Urgentni centar UKCS nakon incidenta na pokretnim stepenicama u jednom beogradskom tržnom centru, troje hirurški zbrinuto.

„Deca kojoj su ušivene rane na poglavini biće prebačena na dečje odeljenje Klinike za neurohirurgiju UKCS, gde će ostati nekoliko dana radi praćenja zdravstvenog stanja“, navodi se u saopštenju.

Dodaju da je preostalih sedmoro, nakon pregleda i dijagnostike u Urgentnom centru, upućeno u Institut za majku i dete.

Nakon pregleda u Institutu, kod njih nije bilo potrebe za daljim zbrinjavanjem.

Desetoro dece starosti osam godina povređeno je na pokretnim stepenicama u Tržnom centru „Galerija“.

Utvrđuju se okolnosti pod kojima su deca povređena na pokretnim stepenicama. Tužilac je izašao na teren i obavljen je uviđaj.

(RTS)