DANAS JE SVETI NIKOLA! POLA SLAVI, POLA IDE NA SLAVU

U Srbiji će danas u većini krajeva biti pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Jutro hladno, a na severu i zapadu Srbije, po kotlinama i duž rečnih dolina magla. Vetar slab do umeren, južnih smerova. Najniža temperatura od minus četiri do dva, a najviša od osam do 15. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano vreme. Tokom jutra magla. Duvaće slab promenljiv vetar. Najniža temperatura od minus jedan do dva, a najviša oko 11