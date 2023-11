ŠANSA ZA JEFTINIJE ZAGREVANJE RADIJATORA Prijave na gradski konkurs do prve nedelje decembra! Uslov loše grejanje i sloga stanara!

Stambene zajednice imaju šansu da se do prve nedelje decembra prijave na gradski konkurs i da postanu kandidati za dobijanje novca za poboljšanje daljinskog grejanja. Uslov – pored lošeg grejanja, i sloga stanara.

Što gore grejanje, to jest što se više energije troši da bi se postigla željena temperatura, i što više stanara potpiše saglasnost da njihova stambena zajednica (nekadašnji kućni savet) učestvuje na konkursu za energetsku sanaciju daljinskog grejanja, to će se dobiti i više bodova. Grad Pančevo je prošle nedelje objavio javni poziv za izbor stambenih zajednica – kandidata za energetsku sanaciju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja. A to je šansa da smanjimo troškove za daljinsko ili, kako ga i dalje rado zovemo, centralno grejanje, kako bi se eventualno nekada i uvelo naplaćivanje po potrošnji. To je i proklamovani cilj Ministarstva energetike, koje zajedno s lokalnim samoupravama i njihovim javnim preduzećima sprovodi projekat „Energetska sanacija stambenih, višeporodičnih zgrada priključenih na sistem daljinskog grejanja”, to jest „Javni ESCO projekat”.

Prijava ne obavezuje

Za šesnaest gradova i opština, među kojima je i Pančevo, ove godine je u republičkom budžetu za ovu akciju, koja će trajati sigurno nekoliko godina, a možda i duže, predviđeno pedeset miliona evra. To je, u stvari, zalog da i Evropska banka obezbedi bespovratna sredstva za dalji razvoj projekta, pripremu elaborata energetske efikasnosti, plaćanje nadzora nad radovima… Stambene zajednice sada imaju priliku da se kandiduju da uđu u krug onih kojima će bespovratno biti finansirana i polovina troškova za neke buduće radove. Plan je da Evropska banka plati 20, a naša država 30 odsto radova. Ostatak koji treba da ulože građani plaćaće se u ratama uz račune za grejanje. Iz Ministarstva su saopštili i da će se prilikom otplate voditi računa da ukupan iznos otplate investicije u zbiru ne prelazi vrednost računa koji su stanari već plaćali, ili da bude minimalno iznad toga. Stambenim zajednicama koje pristanu da uđu u projekat u potpunosti će biti plaćena izrada tehničke i ekonomske studije na osnovu koje će se naknadno odrediti i cena radova. Povoljno je i to što stambena zajednica, ako i pristane da učestvuje u projektu, ne preuzima nikakve pravne niti finansijske obaveze i ne mora u budućnosti zaključiti bilo kakav ugovor o finansiranju energetske sanacije daljinskog grejanja. U prevodu, ovaj javni poziv je praktično skeniranje volje građana da i sami ulože pare u bolji učinak daljinskog grejanja.

Još pre dve decenije počelo se „pretiti” naplatom toplih radijatora po potrošnji. Stručnjaci su već znali, a građani tada saznali, da bi neki u tom slučaju imali i duplo veće račune za grejanje. Od te rabote se ipak odustalo, ili se namera bar odložila za neka srećnija vremena, jer građani nisu za to imali novca, a ni javna komunalna preduzeća nisu čeznula za tim da izazovu pobunu naroda, ali i da obračunavaju potrošnju i za stanove od kojih bi mnogi ostali i dalje hladnjikavi, što je potvrđeno i izjavom autoru ovih redova jednog od tadašnjih direktora pančevačkog „Grejanja”. Dara je bila skuplja nego mera, pa nisu vredeli tada ni argumenti da bi svi onda znali ko šta plaća, ko je odgovoran za gubitke u kom delu sistema, a i mogli bismo da rukovodimo troškovima tako što bismo zavrtali ventile na radijatorima kada odemo na odmor ili smo po ceo dan na poslu. Samo mali broj zgrada je tada prešao na ovakvu naplatu. Jasno, samo onih novih, gde su ventili i delioci toplote već bili ugrađeni, a izolacija solidna. I pokazalo se da su bili zadovoljni. Tržište je, naravno, učinilo i da takvi stanovi budu skuplji jer niko ne želi da ceo život svakog meseca plaća sada već i po 70 evra za grejanje dvosobnog stana, a da se pritom smrzava.

Prednost za slogu i loše grejanje

Da li u Srbiji ima dovoljno onih koji razmišljaju da bi mogli da i sami ulože u bolju energetsku efikasnost, pa i da povećaju vrednost svoje imovine i u kolektivnom stanovanju, pokazaće se kada se bude sabrao broj prijavljenih. Jer, potrebno je da se oko odluke slože bar dve trećine stanara i da 70 odsto bude povezano s daljinskim grejanjem. Pritom se i vlasnici poslovnog prostora računaju u „stanare”. Rang-lista kandidata sačiniće se na osnovu dvaju kriterijuma. Sloga stanara učestvuje sa 30 odsto u ukupnom broju poena. Ako svi do jednog potpišu odluku, dobija se 30 bodova, iznad 90 odsto se vrednuje sa 20, od 80 do 90 odsto sa 10, a od 70 do 80 odsto nema bodova.

Drugi kriterijum, koji donosi do 70 bodova, jeste potrošnja kilovata po kvadratnom metru za grejanje. Uslov za prijavu je da se troši iznad 150 kilovata, a što više kilovata, više i bodova. Izračunava se kao količnik prosečne izmerene potrošnje toplotne energije objekta za pet grejnih sezona. Tabela sa specifičnom potrošnjom, instalisanom toplotnom snagom, rasporedom merila toplotne energije i ukupne grejne površine objekta može se nabaviti u JKP-u „Grejanje”, a osoba za kontakt je Tatjana Radulović. Ukoliko prijavljeni budu imali isti broj bodova, prednost će se dati onim stambenim zajednicama koje imaju veću instalisanu toplotnu snagu objekta.

Samo za legalne objekte sa upravnikom

Ako jedna stambena zajednici ima sama svoj merni uređaj, onda se podnosi „pojedinačna prijava”. Za više zajednica povezanih na jedan merni uređaj važi „zajednička prijava”. Zgrada mora imati i upotrebnu dozvolu ili mora biti upisana u katastar nepokretnosti. Minimalan broj prijavljenih za svaku stambenu zajednicu je tri, a objekat ne sme biti pod zaštitom kao spomenik kulture ili pod prethodnom zaštitom. Ko nema upravnika, takođe ne može da učestvuje.

Pored prijave, podnosi se i dokaz o upisu stambene zajednice u Registar stambenih zajednica, zapisnik sa odlukom stambene zajednice o učešću na javnom pozivu koju je potpisao upravnik, zapisničar ako ga je bilo, zatim podaci o kvalitetu grejanja zgrade, kao i dokaz da je objekat u katastar upisan u skladu s propisima o izgradnji. Dokumentacija se može preuzeti na internet stranici Grada Pančeva. Za sve dodatne informacije na raspolaganju je telefon 013/308-826. Vremena za prijavljivanje nema mnogo, jer kako stoji u pančevačkom javnom pozivu, rok je mesec dana, a poziv je na sajtu objavljen 10. novembra. Rang-lista će biti objavljena mesec dana nakon što istekne rok za prijavljivanje.

