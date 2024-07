MI PITAMO ZA VAS: Kako promeniti ime kod pančevačke Matične službe

„Želim da promenim ime jer niko i ne zna kako se zovem u matičnim knjigama. Dao mi ga je kum, ali su me roditelji i okolina celog života zvali drugačije. Da li će mi to dozvoliti?”, pitala je naša sugrađanka koji se potpisala kao Ljilja M.

Odgovor: Pravo na promenu ličnog imena u Srbiji, prema Porodičnom zakonu, ima svaki građanin koji je napunio petnaest godina i koji je sposoban za rasuđivanje. Ako roditelji žele da promene ime svom detetu, ono mora s tim da se saglasi ako je starije od deset godina. Ali to pravo nemaju ljudi protiv kojih se vodi krivični postupak, koji su osuđeni za krivično delo dok kazna nije izvršena ili oni koji promenom imena nameravaju da izbegnu neku svoju obavezu. Ono što može da bude kamen spoticanja jeste i to što zakon propisuje da se ni detetu po rođenju ne može dati „pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine”, pa to važi i za promenu imena. Kod nas ne postoji spisak zabranjenih imena kao u nekim zemljama, ali će nadležna gradska uprava najpre proceniti da li ime zadovoljava ove uslove. Ako se s tim ne složite, ili je zahtev odbijen iz nekih drugih razloga, žalba se može uložiti ministarstvu nadležnom za porodičnu zaštitu.

U Pančevu se zahtev za promenu imena ili prezimena podnosi saradniku za lična stanja građana, u kancelariji broj 6, u prizemlju zgrade Gradske uprave. Od dokumentacije treba pribaviti izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i uverenje o državljanstvu (ne stariji od šest meseci), uverenje da se ne vodi istraga, da nema neizmirenih poreskih obaveza, obaveza izdržavanja prema bračnoj, vanbračnoj i usvojenoj deci, bračnom drugu, roditeljima i drugim srodnicima, eventualno fotokopija presude o razvodu braka, kao i uverenje o prebivalištu ili važeća lična karta i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 820 dinara. Obrazac za zahtev se može preuzeti ili na sajtu Grada Pančeva ili u Gradskoj upravi.

(Pančevac/N. Simendić)

