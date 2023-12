MARIJA JEVIĆ: Prijavite dete za besplatan paketić Grada Pančeva

Od ponedeljka, 4. decembra počinju prijave za besplatne novogodišnje paketiće i trajaće do 22. decembra.

Članica gradskog veća za kulturu i omladinu Marija Jević saopštila je danas da krajem decembra možemo očekivati razna iznenađenja za naše najmlađe sugrađane, uz već tradicionalnu dodelu paketića na platou ispred Gradske uprave, koja će se održati 28. dembra.

– I ove godine Grad Pančevo organizuje dodelu paketića za decu uzrasta do 10 godina, uključujući i decu koja imaju punih 10 godina. Ovo je već postala tradicija u našem gradu i na ovaj način negujemo inicijativu solidarnosti i pokazujemo da brinemo o našim sugrađanima i da stvaramo jedan duh zajedništva. Ove godine se mogu prijaviti već od ponedeljka, 4. decembra, svi oni koji su zainteresovani da preuzmu vaučere, kako bi 28. decembra mogli da preuzmu novogodišnje paketiće. 28. decembra smo za najmlađe sugrađane pripremili različita iznenađenja, biće bogat novogodišnji program, kao što su Moj super raspust, brojni animatori, Deda Mrazovi i muzički program koji će pratiti dodelu paketića. Program će trajati od 13 do 15 sati, a dodela paketića će biti 28. decembra od 12 do 17 časova na platou ispred Gradske uprave, ističe Marija Jević.

Pančevac Pančevac Pančevac Pančevac Pančevac Pančevac Pančevac Pančevac Pančevac Pančevac

Članica gradskog veća za kulturu i omladinu objasnila je i kako mogu da se preuzmu paketići u slučaju da neko bude sprečen da prisustvuje tog dana.

– Oni koji tog dana neće moći da preuzmu paketiće, moći će naknadno to da urade, dobiće jasna obaveštenja kada, gde i do kada će moći da preuzmu paketiće. Ali mi bismo najviše voleli kada bi mališani došli baš tog dana, da preuzmu svoje paketiće, jer će moći da se fotografišu sa Deda Mrazom i moći će da učestvuju u brojnim programima koje smo im pripremili, ističe Jević.

Pored programa koji pripremljen za 28. decembar, najmlađi sugrađani će moći da uživaju i dan posle u izneđenjima koje im je Grad pripremio.

– Ove godine pored podele paketića 28. decembra, imaćemo i sutradan jednu divnu predstavu ,,Tajanstveni Deda Mraz” isto na platou Gradske uprave i ja pozivam sve mališane i njihove roditelje da učestvuju u ovoj interaktivnoj predstavi i u tome kako se snima jedna emisija. Sve to će upriličiti naši sjajni glumci Oki i Boki – Dragan Okanović i Bojan Ivković, koji je poznatiji po kvizu Lagalica i i verujem da će se mališani vrlo obradovati njihovom dolasku. Imaće Deda Mrazove iznenađenja, učestvovaće u kvizu, biraće pravog Deda Mraza i na kraju sledi iznenađenje predstave. Ja bih zaista volela da naš grad bude pun dece i da svi zajedno uživamo u Pančevačkoj novogodišnjoj čaroliji, rekla je gradska većnica.

Marija Jević je objasnila i kako se možete prijaviti za vačer, kao i šta je sve potrebno da se priloži od dokumenata.

– Svi zainteresovani koji žele da preuzmu besplatne paketiće, koje Grad Pančevo i ove godine daruje svojim najmlađim sugrađanima, mogu od ponedeljka, 4. decembra u Uslužnom centru preuzeti vaučere za paketiće. Za prijavu je potrebno da imaju izvod iz matične knjige rođenih deteta i važeću ličnu kartu onoga koji prijavlje, naglašava Jević.

(Pančevac/Mirko Popović)

ČLANICA GRADSKOG VEĆA MARIJA JEVIĆ Moj cilj je pozitivan imidž grada i podrška umetnicima

MAJA VITMAN: Nismo stali, asfaltirano više od 90km puta