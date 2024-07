AKTUELNO: I ovog leta bez restrikcija vode

U situaciji kada je temperatura dosegla 40 stepeni u hladu potrošnja vode iz sistema gradskog vodovoda beleži rekorde. Meteorološki eksperti svakodnevno govore da je ovo najtopliji jul u istoriji i da građani treba da se čuvaju od sunca i visokih temperatura. Kako je za „Pančevac” rekao Aleksandar Radulović, direktor JKP-a „Vodovod i kanalizacija”, rashlađivanje vodom iz vodovoda „predstavlja još uvek najjeftiniji i najdelotvorniji način osvežavanja naših sugrađana”.

Radulović kaže da je prošle nedelje u vreme najveće žege potrošnja vode povećana za skoro 50 odsto u odnosu na početak meseca, ali da sistem raspolaže dovoljnom količinom vode i da građani ne treba da strepe od prekida u vodosnabdevanju.

– Sve pripreme za ovako toplu letnju sezonu radnici „Vodovoda i kanalizacije” su izvršili na vreme, obezbeđena je dovoljna količina sirove vode iz revitalizovanih bunara, remontovana je elektromašinska oprema na filter-postrojenju, tako da i pored izrazito loših meteoroloških uslova vode ima dovoljno za sve neophodne potrebe potrošača – objasnio je direktor javnog komunalnog preduzeća.

Prema njegovim rečima, havarije na vodovodnoj mreži su uobičajena pojava i svakodnevno se dešavaju, a u roku od 24 sata radnici „Vodovoda” otklanjaju kvar bez obzira na uslove na terenu, „koji znaju da budu zaista pakleni”. On je dodao:

– Protekle nedelje je bilo i teških situacija. U momentu kada je temperatura u hladu dosegla 40 stepeni došlo je do pregrevanja trafoa i pretila je opasnost od iskakanja iz rada filter-postrojenja, ali tada su inventivnost i kreativnost radnika „Vodovoda” došle do izražaja. Uspeli su da organizuju hlađenje pregrejanog trafoa i time su otklonili opasnost od požara i prekida rada sistema vodosnabdevanja. Moramo reći i to da smo jedan od retkih gradova koji nemaju restrikciju vode ili prekide u vodosnabdevanju zbog visokih temperatura.

(Pančevac / S. Trajković)

