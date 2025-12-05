Sveta mučenica Kikilija: Danas budite veseli i raspevani

Veruje se da ako na današnji dan slušate omiljene pesme, budete veseli i raspevani, cela naredna godina će vam proći u radosti i veselju.

Ako imate omiljenu pesmu i volite da pevate, danas se valja da se tako učini jer je ovaj dan posvećen zaštitnici muzike.

Sveta mučenica Kikilija ili sveta Cicilija živela je u Rimu u porodici trgovaca. Prema predanju, rano se zavetovala Bogu na doživotno devičanstvo, ali roditelji nisu poštovali tu njenu želju i na silu su je udali za neznabošca Valerijana.

Međutim, Kikilija je prve bračne noći uspela da ubedi mladoženju u ispravnost hrišćanstva i vere u jednog Boga, kao i to da on treba da se krsti i da potom žive devstvenim životom.

Uskoro je Valerijan uspeo da u hrišćanstvo obrati i svog brata Tivurtija. Obojica su, kaže priča, zbog svoje vere, osuđeni na smrt, a vođeni na gubilište ova dva brata svojom iskrenom verom i spremnošću da za nju stradaju, uspeli su da obrate u hrišćanstvo i vođu straže, Maksima. Sva trojica nakon toga zajedno su pogubljena.

https://youtu.be/TQDJAG-2J5s

Sveta Kikilija sahranila je njihova tela zajedno, a onda je i ona izvedena na sud. Posle strašnih muka osuđena na smrt odsecanjem glave. Predanje kaže da je prilikom izvršenja smrtne kazne dželat tri puta udario mačem po vratu, no nije mogao da je ubije. Iz rane koju je napravio tekla je krv, a vernici su je prikupljali u marame, sunđere i tkanine. Legenda tvrdi da je ona kasnije lečila sve bolesti.

Tri dana posle toga, mučenica i devica Kikilija je izdahnula. Njene mošti počivaju u Crkvi njenoga imena u Rimu, a sećanje na ovu sveticu praznuje se zajedno sa Valerijanom, Tivurtijem i Maksimom.

Veruje se da na današnji dan slušate omiljene pesme, budete veseli i raspevani kako bi vam cela naredna godina prošla u radosti i veselju.

(Pančevac)