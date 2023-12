VUČIĆ NA RTS: Očekujem veliki privredni rast! Prosečna plata biće 1.400, a penzija 650 evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti u TV programu RTS-a i najavio da će prosečna plata biti 1400 evra, a penzija 650 evra.

On kaže da je glavna poruka danas da će da ga uhapse, i da je to završna reč Aleksića i Marinike Tepić.

– Kada pretite hapšenjima, a narodu nemate šta drugo da ponudite, sve je jasno. Mi ćemo čuvati mir i stabilnost, vodićemo zemlju na putu ka EU, ali uvek čvrsto čuvajući naša tradicionalna prijateljstva sa NR Kinom, Rusijom, latinoameričkim zemljama – kazao je on.

Dodaje da očekuje veliki privredni rast Srbije, još nižu stopu nezaposlenosti, nastavak reindustrijalizacije zemlje.

– Sve ono što neki nisu uradili kada su bili na vlasti. Oni koji ne bi mogli ni linije na auto putevima koje smo uradili da ofarbaju – kaže on.

Predsednik je obećao da će prosečna plata biti 1400 evra, a penzija 650 evra.

– Minimalna zarada biće 650 evra. To će se sve ostvariti pre kraja mandata. I nama javni dug neće preći nivo Mastrihta. Takođe, pokazaćemo mnogo više brige za obične ljude. Ja sam kriv, bavili smo se velikim stvarima, KiM, putevima i bolnicama, a ponekad smo zaboravili da proverimo da li u tim bolnicama ima mamografa – ističe Vučić.

On je podsetio na činjenicu da je bivša vlast, kada je silazila sa vlasti, ostavila samo 70 miliona evra na računu.

– To je razlika između njihove i naše Srbije. Ja bih voleo da smo složniji oko nekih važnih stvari, ali to izgleda ne ide kada neki potpadaju pod uticaj tajkuna i korporacija – rekao je predsednik.

I MMF i svi drugi kažu da je srpska ekonomija na dobrom putu, ali bilo bi još bolje i da je evropska ekonomija u celini na dobrom putu.

– Ja ne mogu čak da se setim svakog auto-puta koji smo uradili. Mi time dodatno podstičemo rast, i očekujemo da ćemo imati rekordan nivo investicija. One stižu iz Azije sve više, i to su velike stvari za nas – kazao je on.

Vučić kaže da je pitanje Kosova i Metohije naša najveća muka, i da se svakog dana time bavi.

– Neće se to promeniti ni ako dođe do promene vlasti u SAD. Neće Amerika promeniti svoj stav – kaže on.

Rekao je da nažalost, nije čuo nikakav dobar predlog od političkih protivnika u kampanji.

– Dođu na debate, pa kažu lako će rešiti pitanje KiM. Pa kažu svi problemi dolaze od Vučića, kada njega oborimo, sobalimo, srušimo, to su sve glagoli koje su koristili – dodaje Vučić.

On kaže i da bi se rukovao sa svakim posle izbora, pošto je to elementarna kultura i pristojnost.

– Ako izgubimo izbore mi bismo odmah čestitali, za razliku od njih koji se igraju lažnim istraživanjima, da bi nekoga ubedili da vode. Pa će ovaj potrčko Đilasov da poziva da se ide na ulicu. Sačekaćete zapisnike, da vidimo ko je koliko glasova dobio i narodna volja biće poštovana do kraja. Neće biti revolucija ni nemira, nadležni organi će obezbediti mir i demokratske procese ove zemlje – rekao je predsednik.

Kaže da u 21 čas u nedelju neće nikoga zvati, već će prikupljati podatke.

– Od 23 časa ću verovatno pričati sa prijateljima. Od političara pričaću sa šeikom Muhamedom, Đorđom Meloni, Robertom Ficom, Emanuelom Makronom. Pretpostavljam da ću se i sa Dačićem čuti – rekao je Vučić.

On se zahvalio narodu i građanima Srbije i kaže da je govoreno o rezultatima i obećanjima.

– Mi ničiju porodicu nismo vređali, nije bilo ni fizičkih obračuna. Jedan incident u Pirotu su izmislili, pa priznali da su lagali. U nedelju pozivam ljude da izađu na izbore, da ih pobedimo ubedljivije nego ikada, da bi rasle plate i penzije, da sačuvamo slobodarsku i nezavisnu Srbiju, koja će donositi odluke u ime svojih građana. Do pobede u nedelju – zaključio je predsednik Vučić.

ZBOG NJIH I SVIH NAS SRBIJA NE SME DA STANE: Predsednik Vučić posetio Filiće koji imaju dvanaestoro dece

(Pančevac/Novosti)