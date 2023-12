LEGLE PARE IAKO NIJE SEZONA: Dragačevskim ratrima isplaćene subvencije! Najviše interesovanja za kupovinu traktora

LUČANI – Iako je sezona završena, poljoprivrednici u Dragačevu i za kraj godine raduju se primanjima. Ovih dana na njihove račune vrši se uplata preostalog dela subvencija za poljoprivredu za 2023 godinu.

Ovogodišnji program mera podrške poljoprivredi počeo je da se realizuje od polovine jula meseca po fazama da bi se završio 30 novembra do kada su poljoprivrednici mogli da predaju zahtev za povrat dela premije osiguranja.

– Opremu za navodnjavanje subvencionisali smo 70 posto kao i na sadni materijal i kupovinu trimera i motornih testera. Što se tiče subvencija za stočarstvo, tu je subvencija išla do 90.000 dinara za kupovinu krava i 70 posto vrednosti za kupovinu ovaca.

Naravno, najviše interesovanja je bilo za kupovinu mehanizaciju gde smo vraćali 60 – 70 posto zavisno od mere a najviše do 180.000 dinara po jednom poljoprivrednom domaćinstvu, rekao je za RINU Milivoje Dolović, predsednik ooštine Lučani.

On dodaje da je do 30 novembra zaprimeljeno i obrađeno 1170 zahteva od koji je do danas isplaćeno preko 90 posto, a kompletana isplata biće završena za nekoliko dana.

– Na kraju mogu reci sa sam ponosan na to što se iz budžeta Opštine Lučani iz godine u godinu izdvaja sve više novca za poljoprivredu jer je ovo pravi način podsticaja u razvoju poljoprivrede. Za narednu godinu u budžetu je predviđeno 60 miliona što optinu Lucani svrstava menja pet opština u Srbiji po izdvajanju za poljoprivredu.

(Pančevac/RINA)