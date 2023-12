ZEMLJOTRES POGODIO HRVATSKU: Potres jačine 3,8 stepeni registrovan u okolini Splita

Umeren zemljotres registrovan je večeras nešto pre 19 sati u Hrvatskoj, u okolini Splita, prenosi EMSC.

Magnituda potresa iznosila je 3,8 stepeni Rihterove skale.

#Earthquake (#potres) possibly felt 19 sec ago in #Croatia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/oWgOKZ1Gur

— EMSC (@LastQuake) December 27, 2023