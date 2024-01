ZEMLJOTRES U JAPANU ODNEO NAJMANJE 30 ŽIVOTA Još 500 ljudi zarobljeno na aerodromu

Po najnovijim podacima, u zemljotresu koji je 1. januara pogodio istočnu obalu najvećeg japanskog ostrva Honšu poginulo je najmanje 30 ljudi.Iz japanske vlade saopšteno je da trenutno 120 ljudi čeka da bude spaseno.

Oko 500 ljudi zaglavljeno na Aerodromu „Noto“ nakon zemljotresa

Oko 500 ljudi zaglavljeno je na parkingu na Aerodromu „Noto“ u Japanu, nakon što je zgrada terminala pretprela velika oštećenja u jučerašnjem snažnom zemljotresu, u kojem je poginulo 30 ljudi. Putnici čekaju u autobusima i drugim vozilima, a obezbeđeni su im hrana i ćebad, prenosi japanski javni emiter NHK.

Zemljotres je prouzrokovao nekoliko pukotina na pisti dužine i do 10 metara. Zvaničnici su saopštili da će aerodrom biti zatvoren najmanje do četvrtka, pošto radnici koji treba da izvrše popravke ne mogu da stignu do aerodroma jer su putevi pretrpeli velika oštećenja.

Serija zemljotresa snage preko sedam jedinica po Rihterovoj skali koja je juče pogodila istočnu obalu Japana odnela je najmanje 30 života, javljaju japanski mediji.

Najjači udar od 7,6 jedinica desio se u četiri sata i deset minuta popodne 1. januara po lokalnom vremenu. Njegov epicentar je bio u moru, na dubini od 16 kilometara, nedaleko od poluostrva Noto, koje se nalazi u prefekturi Išikava na obali Japanskog mora. Najviše žrtava zabeleženo je u mestu Vađima na tom poluostrvu, gde je u požaru izgorelo oko 200 građevina i do sada otkriveno 15 tela nastradalih.

Jutros u deset časova po lokalnom vremenu povučena su i poslednja upozorenja u vezi mogućeg nailaska cunamija. Očekuje se da bi broj žrtava mogao da poraste, jer se veruje da još uvek ima građana pod ruševinama.

Premijer Fumio Kišida je na vanrednoj konferenciji za štampu istakao da je najveći zadatak u ovom trenutku utvrđivanje štete, budući da su zbog odrona i rušenja kuća saobraćajnice u najteže pogođenoj prefekturi Išikava u prekidu, kao i da odgovarajuće službe već rade na snabdevanju razorenih područja pijaćom vodom i strujom, te potrepštinama kao što su ćebad, hrana i prenosni toaleti.

U području zahvaćenom zemljotresom, u prefekturama Išikava, Njigata i Fukui nalazi se nekoliko nuklearnih centrala, među kojima najveće energetsko postrojenje te vrste na svetu Kašivazaki-Kariva, koja nije u upotrebi zbog inspekcija, i dve nuklearke koje rade (Oi i Mihama) – u njima je zabeležena minimalna šteta i radijacija je na normalnom nivou.

