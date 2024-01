PRVI SNIMCI UŽASNOG ZEMLJOTRESA U JAPANU Ljuljaju se automobili i krovovi, KRENUO I CUNAMI

Razoran zemljotres jačine 7,5 stepeni po Rihteru pogodio je Japan oko 8.20 časova po našem vremenu. Izdato je upozorenje na cunami, a čekaju se informacije o šteti i eventualnim žrtvama.

Društvenim mrežama počeli su da kruže snimci, navodno nastali u trenutku kada je potres krenuo.

Breaking News A major earthquake occurred in Japan. Widespread shaking in Japan. A tsunami warning has also been issued. pic.twitter.com/3LbXJhE7DU — 🇯🇵Naoemon Japan (@woiiw) January 1, 2024

Bandere se ljuljaju, a vozila se klate kao da su na talasima.

Podsetimo, razornom zemljotresu prethodio je potres od 5,5 stepeni po Rihteru.

Epicentar oba zemljotresa bio je nedaleko od Anamizua.

Cunami pogodio obalu Vidžime, čeka se udar na ostrvo Noto

Upozorenje na cunami izdato je za zapadnu obalu zemlje. Cunami visine 1,2 metra pogodio je obalu Vidžime, u prefekturi Išikava, javila je japanska TV NHK. Očekuje se da će cunami visine pet metara pogoditi obalu ostrva Noto.

A massive earthquake has struck Ishikawa Prefecture, central Japan. A tsunami warning has been issued for Niigata, Toyama, Ishikawa prefectures of the Japan Sea side of the country. People in these area must evacuate immediately.https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/hl9ERDhF8C — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 1, 2024

Kako je naveo Evropsko-mediteranski seizmološki centar, najjači zemljotres jačine 7.4 stepena bio je na dubini od 13 kilometara, a epicentar je bio 90 kilometara severno od Takaoke i 47 kilometara severoistočno od Anamicua.

Treći zemljotres jačine 6.1 stepen bio je na dubini od 10 kilometara, prenosi Kjodo.

(Pančevac/Blic)