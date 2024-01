STIŽE JOŠ JAČI MINUS, A ONDA OBRT: Poznato do kada će tačno trajati ledeni dani

U Srbiji se danas očekuje hladan dan s jutrarnjim mrazom i dnevnom temperaturom ispod nule, saopštio je jutros Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom dana se očekuje oblačno vreme, ujutro i pre podne sa mestimičnim slabim snegom, popodne prestanak padavina, a uveče i delimično razvedravanje.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, a popodne na severu i istoku slab istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus pet do minus jedan stepen Celzijusovih, a najviša dnevna od minus tri do jedan stepen.

I u Beogradu će danas biti ledeni dan sa jutarnjim slabim do umerenim mrazom i dnevnom temperaturom ispod nule. Tokom dana oblačno, ujutro i pre podne slab sneg, dok se popodne očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Duvaće slab do umeren, pre podne severozapadni vetar, popodne istočni i jugoistočni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od minus četiri do minus dva stepeni Celzijusovih.

Jutarnji mraz

Međutim, tek smo na početku hladnog talasa koji će potrajati bar do 17. januara.

Sneg će padati u većem delu Srbije, a prestanak padavina se očekuje danas pre podne. U nižim predelima će pasti od pet do deset centimetara snega, dok će na planinama pasti više od 20 centimetara novog snega. Kada snežne padavine prestanu nastupiće suv period, ali nas do kraja ove sedmice čekaju umereni i jaki jutarnji mrazevi u većini mesta. Biće od -10 do -4 stepena Celzijusa, dok će dnevne biti od -3 do par stepeni iznad nule koliko će biti u Negotinskoj krajini.

Uslova za kratkotrajan sneg biće i u petak posle podne i uveče i u zapadnoj i južnoj Srbiji, ali će količinski biti mnogo manje padavina.

Posle 17. januara uslediće porast temperature sa kišom u nižim predelima, dok bi na planinama bio sneg. U poslednjoj dekadi meseca biće temperaturnih oscilacija sa kišom i snegom, a ovo sada bi bio najhladniji period meseca.

Visina snežnog pokrivača

U pojedinim mestima u Srbiji sneg je počeo da veje u noći između nedelje i ponedeljka, a sudeći prema podacima sa sajta RHMZ od šest časova jutros najveći snežni pokrivač je u Sremskoj Mitrovici gde ne napadalo 22 centimetra snega kao i na Zlatiboru, zatim na Kopaoniku gde je snežni pokrivač visine 24 centimetra. U Loznici je za sada palo 11 centimetra, dok je u Požegi snežni pokrivač 10 centimetra. U ostalim mestima snežni pokrivač je ispod 10 centimetara.

Ledeno jutro

Što se tiče temperatura jutros je u osam časova izmereno -9 stepeni na Kopaoniku, dok je na Crnom vrhu i Zlatiboru izmereno -8. U Sjenici je temperatura pala na -7 stepeni, dok je u Zaječaru i Negotinu bilo -5.

(Pančevac/Novosti)