ŽELJIN PRVI TRENING U 2024. Prvi kontrolni meč 16. januara, pa pripreme na Kipru

Fudbalski klub Železničar održao je prvi trening pred nastavak superligaške sezone. Prozivci trenera Nenada Mijailovića odazvalo se 29 igrača.

– Pred nama je pet nedelja priprema, koliko ima do početka drugog dela prvensta. Prvi deo trenažnog pricesa sprovešćemo u Pančevu, do 17. januara, kada se selimo na Kipar. Tamo ćemo boraviti jedanaest dana. U planu je šest pripremnih utakmica. Zadržali smo dobar deo igračkog kadra, biće i nekih odlazaka, a kao što sam ranije već govorio, broj igrača koji će doći u klub biće minimalan jer smo mi imali ovde problem sa veoma velikim brojem igrača i igrača pod ugovorom. Uprava svakako radi na nekim dolascima i odlascima, a javnost i naši navijači će svakako o svemu biti blagovremeno obavešteni. Neka imena su već izvesna ali još uvek nisu zvanično saopštena, ali u narednih par dana možemo već očekivati prva pojačanja. Očekuje nas veoma naporan rad, jer je pred nama jedna veoma teška ambicija, a to je opstanak u ligi, ali mislim da svi ljudi u klubu daju sve od sebe i da će igrači i stručni štab dati sve od sebe i da ćemo svi zajedno biti dovoljno dobri da ostvarimo te ambicije i da se u Pančevu i sledeće godine igra superligaški fudbal. Momci su poprilično raspoloženi došli na ovo prvo okupljanje i to, da tako kažem „nezapušteni”, što znači da su svi u međuvremenu imali individualne programe kojih su se definitivno pridržavalii, rekao je prvi trener Želje Nenad Mijailović.

View this post on Instagram A post shared by FK Železničar Pančevo (@fk_zeleznicar_pancevo)

Prvi kontrolni meč zakazan je za 16. januar, kada će Železničar odmeriti snage sa Zvijezdom 09 iz Stanišića.

– Nadam se da ćemo nastaviti da radimo kao i do sada. Biće nekih promena, kao što je trener rekao. Mi smo spremni za početak priprema i nova iskušenja i zahteve. Sledi nam deo koji igrači uglavnom najviše ne vole, a to je fizička priprema. Deset dana ćemo raditi u Pančevu, a onda nas čeka još desetak dana rada na Kipru, kada je reč o glavnom delu priprema, a posle toga se nadam da ćemo spremni nastaviti pravcem koji smo zacrtali. Atmosfera u timu je uvek na zavidnom nivou, tako da sa puno elana dočekujemo nastavak prvenstva, istakao je kapiten „dizelke“ Aleksandar Đorđević.

(Pančevac/E Pančevo)

FUDBALERI ŽELEZNIČARA SE PRIPREMAJU NA KIPRU Pre polaska očekuje ih prijateljska utakmica

ŽELEZNIČAR PRUŽIO OTPOR U NIŠU: Utakmica završena rezultatom 1:1